به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، قیمتهای نفت اندکی از سقوط سنگین بیش از ۶ درصدی روز گذشته خود را جبران کردند. گزارش افت بیش از حد ذخایر نفت تجاری آمریکا و واردات بیسابقه هند، بازارها را تقویت کرد.
اما با گزارش آژانس بینالمللی انرژی که هشدار داد با شرایط سخت اقتصادی و سیاسی، وضعیت مبهم و نامشخص بیسابقهای در بازارهای نفت به وجود آمده است، سرمایهگذاران به اوج اضطراب خود رسیدند.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، تا ساعت ۷:۱۰ به وقت تهران، ۶۶ سنت یا ۱.۱ درصد جهش کرد و به ۶۳.۱۹ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۶۶ سنت یا ۱.۲ درصد بالا آمد و به ۵۴.۰۹ دلار رسید.
سود روز چهارشنبه پس از این به دست آمد که موسسه سوخت آمریکا در واپسین ساعات روز سهشنبه گزارش داد که میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا در هفته گذشته به طور غیرمنتظرهای ۱.۵ میلیون بشکه افت کرده است. به این ترتیب تا هفته منتهی به ۱۶ نوامبر میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا به ۴۳۹.۲ میلیون بشکه رسید.
تاجران میگویند که واردات بیسابقه نفت خام از سوی هند، که تقریبا به ۵ میلیون بشکه در روز رسیده است، از قیمتهای نفت پشتیبانی میکند.
با این حال جهش قیمت نفت در روز چهارشنبه، در مقابل سقوط سنگین بیش از ۶ درصدی روز گذشته که همزمان با سقوط سنگین بازارهای سهام جهانی اتفاق افتاد، ناچیز است.
رییس آژانس بینالمللی انرژی، فاتح بیرول، روز سهشنبه گفت: اقتصاد جهانی دوره بسیار سختی را پشت سر میگذارد و بسیار شکننده است.
شرکت کارگزاری سیامسی مارکتز در یادداشتی روزانه خود گفت: افزایش وحشت در مورد رشد اقتصادی جهان، بازارهای نفت را به هم ریخته است و باعث سقوط سهام اروپایی و آمریکایی شده است.
با افزایش تولیدات و بدتر شدن چشمانداز تقاضا، سازمان اوپک در نظر دارد برای جلوگیری از تکرار اشباع بازارهای نفت مانند سال ۲۰۱۴، تولید نفت خود را بین ۱ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
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