نقش سفیران در توانمندسازی دیجیتال زنان روستایی راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان در این نشست مجازی با تاکید بر لزوم حضور فعال سفیران استانها در نشستهای آموزشی در حوزه کار با پلتفرمهای فروشگاههای بر خط گفت: سفیران زنان روستایی پس از شرکت در این دورههای آموزشی، موظف به راهبری و هدایت زنان روستایی در مناطق خود هستند.
وی با اشاره به جایگاه سفیران به عنوان نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه در استانها افزود: سفیران باید بر محتوای آموزشدیدهها تسلط کامل داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا پرسش، هماهنگیهای لازم را با فروشگاههای بر خط و آموزشدهندگان جهاد کشاورزی انجام دهند.
قیومی در همین حال بر اهمیت بهرهوری از زمان و هزینههای صرفشده برای برگزاری دورههای آموزشی تاکید و از سفیران خواست تا با تلاش حداکثری در جذب افراد، زمینهساز حضور حداقل یک نفر از هر شهرستان و روستا در این دورههای آموزشی شوند.
وی هدف از برگزاری این دورههای آموزشی را توانمندسازی و کمک به زنان کارآفرین روستایی در توسعه تجارت و کسب و کارهای محلی در حوزه الکترونیک و دستیابی به بازارهای دیجیتال، تحقق اقتصاد پایدار در خانوادههای روستایی و حذف واسطهها عنوان کرد.
بنابراین گزارش، تاکنون یک دوره آموزشی توسط برخی شرکتهای بر خط در راستای مسئولیت اجتماعی، برای سفیران زنان روستایی ۱۰ استان برگزار شده است و محتویات آموزشی شامل فرآیند ثبتنام و نحوه فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی در قالب پلتفرمهای این فروشگاههای بر خط است.
به گفته وی، سفیران زنان روستایی، نقش پشتیبان را برای زنان کارآفرین روستایی به منظور فروش محصولات در قالب پلتفرمهای مجازی در استانهای کشور ایفا میکنند.
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