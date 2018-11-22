خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: همانطور که میشد حدس زد، اخبار حوزه کتاب و نشر در این هفته که هفته کتاب و کتابخوانی بود، بیش از میزانی است که از هفتههای پیش سراغ داریم. پس از هفتهها رکود و کمخبری، طی ۳ هفته اخیر، تعداد اخبار مهم حوزه کتاب و نشر که قابلیت مرور در گزارش «یک هفته با کتاب» را داشته باشند، رو به افزایش نهاد.
گزارش هفته گذشته را «رونق حضور ایران در بازار نشر بینالملل وآغاز هفته کتاب» نامگذاری کردیم که ۲۴ خبر را شامل میشد. گزارش هفته پیش از آن نیز ۲۱ خبر را در خود جا داده بود. اما گزارش «یک هفته با کتاب» این هفته، دربرگیرنده ۲۷ خبر از رویدادهای داخلی و بینالمللی حوزه کتاب است و همانطور که میدانیم، بودن در هفته کتاب، باعث این ازدیاد خبر شده است.
این هفته در گزارش هفتگیمان، ۳ خبر بینالمللی داریم و ۲۴ خبر دیگر مربوط به رویدادهای داخلی کتاب و کتابخوانی هستند که عمده آنها مربوط به برنامههای بیست و ششمین هفته کتاب هستند. نکته بارز درباره این هفته، دوشنبه پرخبر آن است. به این معنی که بسیاری از اخبار و رویدادهایی که در این گزارش مرور میکنیم، در روز دوشنبه ۲۸ آبان اتفاق افتادند.
براساس اهمیت اخبار، ابتدا با ۳ خبر مربوط به وضعیت کاغذ و مصوبات کارگروه ساماندهی کاغذ شروع میکنیم. سپس وارد مرور خبرهای مربوط به برنامههای هفته کتاب میشود که در چند گروه طبقهبندی شدهاند. در این اخبار، ۳ خبر از امضای تفاهمنامههای مشترک و همکاری و ۱۲ خبر هم مربوط به برگزاری اختتامیهها، معرفی برگزیدهها، همایشها و رونماییها هستند. ۴ خبر متفرقه و ۲ خبر اعلام نامزدها هم در ادامه گزارش درج شدهاند.
در ادامه گزارش «یک هفته با کتابِ» آخرین هفته آبانماه ۹۷ را از نظر میگذرانیم؛
انتشار فهرست کاغذهای تحویلی به ناشران
کارگروه ساماندهی کاغذ در ادامه روند شفافسازی اقدامات و چگونگی تخصیص کاغذ به ناشران، فهرستی از کاغذهای تحویلی به ناشران را از ابتدای شهریور سال ٩٧ تاکنون منتشر کرد.
طبق خبری که سهشنبه این هفته در این باره منتشر شد، در گزارش یادشده، بیشترین قطع، تعداد کل کتاب و تیراژ کتاب و تعدادهای بند کاغذ تحویلی مشخص شده است.
مصوبه جدید کارگروه ساماندهی کاغذ درباره حواله توزیع
خبر دیگری که در حوزه کاغذ منتشر شد، روز چهارشنبه این هفته و درباره جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ بود. در پنجمین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ که با حضور حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر و رئیس کارگروه، همایون امیرزاده رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و دبیر کارگروه و اعضای کارگروه ساماندهی کاغذ برگزار شد، حواله توزیع کاغذ از ابتدای آذر سال جاری از طریق سامانه توزیع کاغذ صادر میشود.
در این جلسه همچنین مقرر شد ترخیص کاغذ در مراکز گمرکی کشور صرفا منوط به تاییدیه کارگروه ساماندهی کاغذ و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع مصرف آن در شبکه توزیع صورت گیرد.
اعلام فهرست وضعیت واردات انواع کاغذ و متقاضیان تایید شده
سومین و آخرین خبر مرتبط با کاغذ هم مانند خبر قبلی درباره کارگروه ساماندهی کاغذ است. در این خبر، کارگروه ساماندهی کاغذ در راستای آنچه دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی عنوان کرده، فهرست وضعیت واردات انواع کاغذ و متقاضیان تایید شده را اعلام کرد. بر این اساس، واردات کاغذ تایید شده در کارگروه ساماندهی کاغذ شامل ٥ نوع کاغذ LWC، چاپ و تحریر، چاپ و تحریر رول، روزنامه و بالکی با ارز حمایتی است که تعداد ١٨٨ پرونده در این کارگروه بررسی شده است.
همچنین بر اساس اعلام این کارگروه در جدول وضعیت واردات کاغذ تایید شده، مبلغ تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی ١٥ میلیون و ٤٧٩ هزار و ٨٧٦ دلار است.
امضای تفاهمنامه خانه کتاب و شهرداری تهران
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری موسسه خانه کتاب و شهرداری تهران، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نیکنام حسینیپور مدیرعامل خانه کتاب، اصغر احمدی سرپرست مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهرداری تهران، محمد حسنزاده رئیس انجمن ارتقای کتابخانههای عمومی ایران و نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دوشنبه در محل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.
امضای تفاهمنامه همکاری بهنشر و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
طبق یکی از خبرهایی که روز شنبه این هفته منتشر شد، حسین سعیدی مدیرعامل بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی) از انعقاد تفاهمنامه چاپ مشترک کتاب میان «بهنشر» و « پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» خبر داد و گفت: تفاهمنامه چاپ مشترک کتاب میان بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی) و سازمان انتشارات (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استفاده از ظرفیت های آستان قدس رضوی و بهنشر به عنوان بزرگترین ناشر شرق کشور در ارائه آثار فرهنگی در ۲۱ بند به امضا رسید.
امضای تفاهمنامه همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و شرکت پست
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی و همچنین امضای قرارداد «پست کتاب» بین موسسه خانه کتاب و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران همزمان با هفته کتاب در سرای اهل قلم خانه کتاب امضا شد.
بازدید نمایندگان یونیسف از برنامههای جام باشگاههای کتابخوانی
صبح دیروز چهارشنبه «ویل پارکس» نماینده سازمان جهانی یونیسف در ایران و «برتراند بنول» معاون دفتر منطقهای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا با همراهی و «علی اصغر سیدآبادی» مشاور امور برنامهریزی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در نسیمشهر از برنامههای باشگاههای کتابخوانی این شهر بازدید کردند.
برگزاری مراسم بزرگداشت دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مراسم تقدیر از دفتر نشر فرهنگ اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، به عنوان یکی از برنامههای هفته کتاب در پنجمین روز این رویداد، با حضور محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینیپور دبیر بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، محسن چینیفروشان مدیرعامل دفتر نشر فرهنگ اسلامی، مرتضی آخوندی مدیر انتشارات دارالکتب اسلامی، نجفقلی حبیبی نویسنده، علیاصغر محمدخانی عضو هیئت مدیره خانه کتاب، غلامرضا امامی، سید علی موسوی گرمارودی، علیاکبر اشعری، عباس ملکی، نوشآفرین انصاری نویسنده کودک و نوجوان، محمود دعایی و اهالی نشر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.
معرفی برگزیدگان جشنواره کتاب و رسانه
مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره کتاب و رسانه بعدازظهر یکشنبه ۲۷ آبان با حضور جمعی از مدیران فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و خبرنگاران در سرای کتاب خانه کتاب برگزار شد.
معرفی برگزیدگان مسابقه کارتون و کاریکاتور کتاب
مراسم اختتامیه مسابقه ملی «کارتون و کاریکاتور کتاب» شنبه این هفته ۲۶ آبان با حضور علی اصغر کاراندیش معاون منابع و امور انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینیپور دبیر هفته کتاب، سید محمود دعایی مدیرمسئول موسسه اطلاعات و جمعی از کاریکاتوریستها و اهالی فرهنگ و هنر در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
برگزاری همایش حقوق نشر
اولین همایش «حقوق نشر» سهشنبه ۲۹ آبان با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.
برگزاری اختتامیه جشنواره نشان دهخدا
مراسم اختتامیه جشنواره «نشان دهخدا» چهارمین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور ویژه علوم انسانی سهشنبه ۲۹ آبان با حضور احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، نیکنام حسینپور، دبیر هفته کتاب، مسعود کوثری، دبیر علمی این جشنواره و جمعی از دوستداران کتاب در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
برگزاری اختتامیه جشنواره کتاب سال دانشجویی
مراسم بیست و پنجمین دوره جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی هم از دیگر برنامههای هفته کتاب بود که دوشنبه این هفته برگزار شد. برگزاری این مراسم در سالن فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود.
برگزاری اختتامیه جشن «دانایی، توانایی»
دوشنبه این هفته، در برنامهای دیگر، مراسم اختتامیه جشن «دانایی، توانایی» با حضور علی رمضانی مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در سالن اهل قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
برگزاری اختتامیه تقدیر از مروجان کتابخوانی
مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی هم دیروز چهارشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
رونمایی مجموعه «تاریخ ایران: روایتی دیگر»
نشست رونمایی از مجموعه کتابهای «تاریخ ایران: روایتی دیگر» که به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر شده، دوشنبهشب این هفته ۲۸ آبان با حضور جمعی از علاقهمندان به تاریخ ایران، نویسندگان و تاریخپژوهان در شهرکتاب دانشگاه برگزار شد.
رونمایی از کتاب نویسنده آلمانی-ایرانی در شهر کتاب فرشته
دوشنبهشب این هفته همچنین، مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «قطب نمای موفقیت» نوشته الکساندر جورجینیا اینکلمان رئیس کارگروه ایران در حزب CDO آلمان با حضور مترجم کتاب سید حمیدرضا عظیمی و اهالی فرهنگ و هنر در شهر کتاب فرشته برگزار شد. الکساندر جورجینیا اینکلمان که از مادری ایرانی و پدری آلمانی متولد شده، به دلیل ریشههای ایرانیاش، تلاش زیادی در راستای روابط ایران و آلمان داشته است.
رونمایی از کتاب جدید آیتالله محقق داماد
مراسم رونمایی از کتاب جدید آیتالله سید مصطفی محقق داماد هم این هفته در کتابخانه ملی برگزار شد. این کتاب «مکتب اجتهادی آخوند خراسانی» نام دارد و رونماییاش با حضور چهرههایی مانند اشرف بروجردی، کاظم موسوی بجنوردی، سیدرضا صالحی امیری و محسن اسماعیلی همراه بود.
در این برنامه که در موزه کتاب و میراث مستند ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، غلامحسین ابراهیمی دینانی، اکبر ثبوت، رحیم نوبهار، داود فیرحی و علی ططری درباره آخوند خراسانی و همچنین آیتالله محقق داماد به ایراد سخن پرداختند.
رونمایی مجموعه هشت جلدی آهوانهها
مراسم جشن امضاء و رونمایی از مجموعه ۸ جلدی آهوانهها اثر محمدسادات اخوی، شامل مجموعه گفتارمتنهای خودمانی رضوی دوشنبه ۲۸ آبان در کتابخانه و موزه ملک برگزار شد.
اعلام میزان فروش طرح پاییزه کتاب
طبق خبری که سهشنبه این هفته منتشر شد، تا نیمروز سومین روز از اجرای طرح پاییزه کتاب در استان تهران ۱۸ هزار و ۷۳ جلد کتاب به مبلغ بیش از چهار میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال در این استان به فروش رسیده است. طرح پاییزه کتاب با ۱۰۲ کتابفروشی عضو در استان تهران، شامل ۹۴ کتابفروشی در تهران و ۸ کتابفروشی در شهرستانهای استان تهران از ۲۶ آبان تا ۴ آذر آغاز به کار کرده است.
اعلام نامزدهای اولیه جایزه احمد محمود
نامزدهای دهگانه دومین دوره جایزه احمد محمود انتخاب شدند. این کتابها بر اساسِ نظرسنجی بین حدود ۵۰ نویسنده، منتقد، روزنامهنگار به این مرحله رسیدهاند. نامزدهای این جایزه در دو بخش رمان و مجموعهداستان معرفی شدند و در نهایت ده رمان و ده مجموعهداستان در اختیار سه داور نهایی قرار گرفته و از بینشان ۵ اثر به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب خواهند شد. پنج اثر برتر هر دو حوزه هم در هفته پایانی آذر معرفی میشوند.
اهدای جایزه ترویج علم به برگزیده جایزه جلال
هیات داوران انجمن ترویج علم ایران به دلیل فعالیتهای گسترده و پیگیر در انتشار کتابهای دانشگاهی، عمومی و ترویجی با هدف معرفی علم به عموم مردم و تلاشهای مسئولانه در راه پژوهش و تحقیق درباره تاریخ علم و مبارزه با شبهعلم، جایزه ترویج علم سال ۱۳۹۷ را به محمدرضا توکلی صابری اهدا کرد.
گفتنی است، از دکتر توکلی صابری، کتاب «سفربرگذشتنی» در هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر برگزیده و کتاب «سفر دیدار» در دهمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.
افتتاح و بازگشایی سه باب کتابخانه عمومی در تهران
طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته، همزمان با بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ۳ باب کتابخانه عمومی در استان تهران افتتاح شدند.
دعوت مسجدجامعی از مردم برای کتابگردی
احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در بیانیهای که این هفته منتشر شد، از مردم برای شرکت در پنجمین پویش کتابگردی که امروز پنجشنبه انجام میشود، دعوت کرد. به اینترتیب وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با هفته کتاب با صدور پیامی از تمام اقشار جامعه خواست تا با حضور در کتابفروشیها به رونق حلقههای مرتبط با نشر کمک کنند.
معرفی برنده جایزه گیلر
طبق خبری که سهشنبه این هفته منتشر شد و به عنوان اولین خبر بینالمللی این گزارش مرور میشود، اسی ادوگیان به عنوان برنده جایزه ۱۰۰ هزار دلاری گیلر اسکاتیبانک کانادا انتخاب شد. رمان جدید او با عنوان «واشنگتن سیاه» این موفقیت را برای او رقم زد. این کتاب درباره بردگی است و شخصیت اصلی آن «بلک» یا «سیاه» از قربانیان وحشیگری انسانهاست که از مادرش جدا می شود و باید مسیر زندگیاش را به عنوان برده به تنهایی ادامه دهد.
معرفی برنده جایزه کاندیل
پروفسور مایا جاسانوف به عنوان برنده جایزه ۷۵ هزار دلاری کاندیل که به بهترین اثر تاریخی سال تعلق میگیرد، شناخته شد. این کتاب که با عنوان «محافظان سپیدهدم: جوزف کنراد» نوشته شده ترکیبی از تاریخ، بیوگرافی، سفر و نقد ادبی است و زندگی جوزف کنراد نویسنده مطرح را روایت میکند. در این اثر منحصر به فرد دانشگاهی، زندگی کنراد به عنوان پیشگامی در درک جهان مدرن که به مسایلی چون مهاجرت، تروریسم و انقلاب ارتباطات توجه دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
انتشار فهرست اولیه جایزه ادبی دوبلین
جایزه ادبی بینالمللی دوبلین ۲۰۱۹ با انتشار فهرست اولیه خود که شامل برترین کتابهای منتشر شده سال ۲۰۱۸ است، کلید خورد. این جایزه که به برنده خود ۱۰۰ هزار یورو اهدا میکند در فهرست اولیه خود نام ۱۴۱ کتاب برتر سال ۲۰۱۸ را جای داده است.
این جایزه که سالهای پیش با نام ایمپک دوبلین فعالیت میکرد، از سوی شورای شهر دوبلین برگزار میشود و از میان این فهرست برنده سال ۲۰۱۹ را انتخاب میکند. نویسندگانی از کشورهایی از آفریقا، اروپا، آسیا، آمریکا، کانادا، آمریکای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در فهرست امسال جای دارند. برنده این جایزه در سال ۲۰۱۸ کتاب «استخوانهای خورشیدی» نوشته مایک مککورمک از ایرلند بود.
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