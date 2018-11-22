به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ پس از هفت ماه دوری از اجراهای زنده روزهای دوم و سوم آذرماه طی ۲ نوبت تازه ترین کنسرت خود را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند.

این خواننده پاپ که طی روزهای گذشته تک آهنگ «خاطِرِت تخت» را به آهنگسازی میلاد ترابی منتشر کرده است، پس از اجرای برنامه در تهران روز سه شنبه ششم آذر ماه در مجتمع ستارگان شهر اراک کنسرتی را برگزار می کند. وی بعد از این کنسرت، روز پنجشنبه پانزدهم آذر ماه در سالن هلال احمر شهر برازجان اجرای زنده ای خواهد داشت.

علیزاده که طی ماه های گذشته عمده تمرکز خود را بر انتشار تک آهنگ های مختلف معطوف کرده در کنسرت های پیش رو به احتمال فراوان قطعات منتخب آلبوم های خود از جمله «همخونه – ۱۳۸۷»، «سورپرایز- ۱۳۸۸»، «دلت با منه – ۱۳۹۱»، «گفتم نرو- ۱۳۹۵» و تک آهنگ های خود را برای طرفداران اجرا می کند.