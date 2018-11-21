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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی:

انبار احتکار لوازم ساختمانی در اسفراین پلمب شد

انبار احتکار لوازم ساختمانی در اسفراین پلمب شد

اسفراین- رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از کشف انبار غیرمجاز لوازم ساختمانی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در شهرستان اسفراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا عرب زاده اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم اقدام به نگهداری مقدار زیادی لوازم ساختمانی در یک انبار غیر مجاز کرده بلافاصله موضوع با جدیت در دستورکار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی و همچنین هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازرسی از این انبار تعداد زیادی انواع لوازم ساختمانی که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز نگهداری می شد کشف و با دستور قضایی این مکان پلمب شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی انتقال شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4464938

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