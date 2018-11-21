۱۲۰ برنامه اجرایی برای هفته بسیج در ورامین در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید تاجیک بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در سپاه ورامین ویژه برنامه‌های بزرگداشت هفته بسیج را تشریح و اظهار کرد: هفته بسیج یادآور رشادت ها و فداکاری های رزمندگانی است که پای ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی با تبعیت بی چون و چرا از مقام عظمای ولایت فقیه ایستاده اند.

فرمانده سپاه ورامین بیان داشت::بسیج بی منت و بدون هیچ چشم داشتی وارد عرصه های مختلف شده که نقش آفرینی این نیروی عظیم مردمی در دوران دفاع مقدس چشمگیر بود.

تاجیک افزود: بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه طی هفته بسیج در سطح شهرستان و حوزه های مقاومت بسیج با همکاری و همراهی بسیجیان و ادارات در سطح شهرستان ورامین اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه ورامین در ادامه بیان داشت: اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان ورامین، برگزاری همایش پدافند غیرعامل، دیدار فرمانده سپاه و معاونت های سپاه با فرماندهان حوزه و پایگاه ها و بسیجیان، تقدیر از پیشکسوتان و دیدار با آنها، افتتاح سوله صالحین محمد آباد، غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدا، سرکشی از خانواده معظم شهدا، برگزاری یادواره شهدا،مشاوره حقوقی،جشنواره غذا ، میقات حلقات صالحین در میعادگاه‌های نماز جمعه، برگزاری نشست های بصیرتی، سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، ودیدار با امام جمعه شهرستان، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری دعای ندبه، همایش پیاده روی خانوادگی، برپایی نمایشگاه،برپایی اردوهای جهادی و ویزیت رایگان توسط حوزه های تابع از مهمترین برنامه هفته بسیج در این شهرستان است.