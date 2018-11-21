مایک پمپئو:روابط نزدیک آمریکا و عربستان همچنان ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی خبری در پاسخ به این سوال که با توجه به گزارش اخیر سازمان سیا و اذعان به نقش مقامات بلندپایه عربستان در ماجرای قتل خاشقجی، رویکرد آمریکا در قبال عربستان چه خواهد بود؟ پاسخ داد که اگرچه واشنگتن ۱۷ نفر را در ارتباط با قتل خاشقجی تحریم کرده است، اما این بررسی ها برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا ادامه خواهد داشت.

پمپئو در عین حال مدعی شده که عربستان نیز در جریان تحقیق پیرامون قتل خاشقجی با آمریکا همکاری می‌کند، هرچند به گفته وزیرخارجه آمریکا برخی از افراد تحریم شده از سوی واشنگتن در ماجرای قتل خاشقجی، افراد بلندپایه و پرنفوذ سعودی بوده‌اند.

وزیرخارجه آمریکا همچنین در توجیه مواضع ترامپ در ارتباط با قتل خاشقجی و تساهل کاخ سفید در برابر ریاض مدعی شد که برای دونالد ترامپ منافع آمریکایی‌ها در اولویت نخست قرار دارد و علاوه براین ریاض یک متحد مهم واشنگتن در برابر تهران است و برهمین اساس نیز ما مطمئن خواهیم بود که روابط مستحکم با عربستان همچنان مستحکم ادامه خواهد داشت.

روز گذشته نیز دونالد ترامپ در مواضعی مشابه مدعی شده بود که روابط گرم و نزدیک با عربستان همچنان پس از روشن شدن ابعاد قتل خاشقجی ادامه خواهد داشت، چون عربستان متحد آمریکا در برابر ایران است.