بارش ۵۱ میلیمتری باران در هشتبندی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر چهارشنبه با ورود سامانه دوم بارشی منطقه هشتبندی از برکات آن بی نصیب نماند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی منطقه هشتبندی در روز اول فعالیت سامانه بارشی ۱۷ میلی متر باران و در روز دوم آن ۳۴ میلی متر باران دشت کرده است.

در مجموع دو روز فعالیت سامانه بارشی در منطقه هشتبندی هرمزگان در این منطقه ۵۱ میلیمتر باران باریده است.

بارش‌های موج دوم بارشی موجب خوشحالی خارج از وصف مردم به ویژه کشاورزان شده است.

زمین‌های تشنه منطقه هشتبندی بعد از سال‌ها انتظار اولین بارش گسترده را دریافت کرده اند.

احداث سد مخزنی در مناطق کوهستانی بالا دست منطقه هشتبندی برای مهار و کنترل سیلاب‌های فصلی می‌تواند کمک شایانی به تغذیه سفره‌های زیر زمینی تشنه این منطقه مستعد کشاورزی کند.