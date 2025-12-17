  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

بارش ۵۱ میلیمتری باران در هشتبندی هرمزگان

بارش ۵۱ میلیمتری باران در هشتبندی هرمزگان

هشتبندی- از ابتدای فعالیت سامانه بارشی تاکنون ۵۱ میلیمتر باران در هشتبندی هرمزگان باریده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر چهارشنبه با ورود سامانه دوم بارشی منطقه هشتبندی از برکات آن بی نصیب نماند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی منطقه هشتبندی در روز اول فعالیت سامانه بارشی ۱۷ میلی متر باران و در روز دوم آن ۳۴ میلی متر باران دشت کرده است.

در مجموع دو روز فعالیت سامانه بارشی در منطقه هشتبندی هرمزگان در این منطقه ۵۱ میلیمتر باران باریده است.

بارش‌های موج دوم بارشی موجب خوشحالی خارج از وصف مردم به ویژه کشاورزان شده است.

زمین‌های تشنه منطقه هشتبندی بعد از سال‌ها انتظار اولین بارش گسترده را دریافت کرده اند.

احداث سد مخزنی در مناطق کوهستانی بالا دست منطقه هشتبندی برای مهار و کنترل سیلاب‌های فصلی می‌تواند کمک شایانی به تغذیه سفره‌های زیر زمینی تشنه این منطقه مستعد کشاورزی کند.

کد خبر 6693114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها