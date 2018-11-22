۹ تئاتر صحنه ای و ۴ تئاتر خیابانی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین و در پر اجراترین روز برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان ۱۳ تئاتر خیابانی و صحنه ای اجرا می شود.

نمایش های «رویای سپید» از تهران، «لباس های رنگارنگ» از لاهیجان و «پینوکیا» از شیراز در دو سانس ۱۰ و ۱۱ و به ترتیب در پلاتو استاد عبادی مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا، سالن نمایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سالن سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می روند.

در سانس های ۱۰:۳۰، ۱۵ و ۱۷:۳۰ سه تئاتر «پینوکیو» از بندرعباس، «ترنج» از تهران و «جنگ بازی» از خارک به ترتیب در سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا، تالار فجر و سینما فلسطین میزبان تماشاگران خواهند بود.

۳ نمایش خارجی روز سوم جشنواره تئاتر کودک و نوجوان «بینوایان» از فرانسه، «جوجه اردک زشت» از ترکیه و «عروسک رز» از عراق هستند که در سانس های ۱۰:۳۰، ۱۵ و ۱۷:۳۰ و به ترتیب در سالن اصلی مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی، پلاتو مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی و کانون مهدیه اجرا خواهند شد.

در بخش خیابانی نیز «بازی در بازی» از اصفهان، «رویای درون کودک» از تهران، «وارش» از کیانشهر و «کتاب قدیمی پدربزرگ» از تهران به ترتیب در سانس های ۱۵:۳۰، ۱۶، ۱۶:۳۰ و ۱۷:۴۵ و در محوطه مجمتع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی برای علاقه مندان این بخش به اجرا در می آیند.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با اجرای بیش از ۵۰ گروه از کشورهای مختلف جهان و ایران از ۲۸ آبان تا ۴ آذر برگزار می شود.