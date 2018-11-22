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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

با حضور سرلشکر جعفری؛

تمبر یادبود کنگره سرداران و ۱۴۰۰ شهید خط شکن فلاورجان رونمایی شد

تمبر یادبود کنگره سرداران و ۱۴۰۰ شهید خط شکن فلاورجان رونمایی شد

اصفهان - تمبر یادبود کنگره سرداران و ۱۴۰۰ شهید خط شکن شهرستان فلاورجان با حضور سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود  کنگره سرداران و ۱۴۰۰ شهید خط شکن شهرستان فلاورجان پیش از ظهر پنج شنبه با حضور سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد.

در مراسم افتتاحیه کنگره ملی سرداران و ۱۴۰۰ شهید خط شکن شهرستان فلاورجان که جمعی از مسئولان کشوری و استانی حضور داشتند، کتاب هایی با موضوع دفاع مقدس نیز   معرفی شد.

کتاب های «بوسه آخر» درباره سردار شهید محمدعلی رضایی دینانی و به نویسندگی علی علیان، «از میقات تا میعاد» درباره  سردار شهید عبدالله جمالی و نویسندگی زهرا دهقانی، «کفش‌های ننه نبی» خاطرات جبهه‌ حسن محمدی به نویسندگی حمیدرضا امساکی، «ققنوس در آتش» سردار شهید مصطفی غدیری و به  نویسنده حجت‌الله عبادیان، «خاک خشت خدا» خاطرات سردار شهید قربانعلی حشمت و نوشته مریم رواقی، «هشت غواص» خاطرات رزمنده نصر الله مرادی و نوشته عباسعلی صباغی و «صوفی نشود صافی» خاطرات آزاده قربانعلی صافی به نویسندگی عباسعلی صافی از جمله کتاب هایی بودند که در این مراسم معرفی و رونمایی شدند.

کد مطلب 4465664

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