موگرینی: مسئولین «واقعی» قتل خاشقجی حساب پس بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه بعد از دیدار با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرد: مسئولین واقعی قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی باید به دلیل انجام این قتل هولناک حساب پس بدهند.

وی در ادامه افزود: تحقیقات شفاف و قابل استناد پیرامون قتل خاشقجی هنوز تکمیل نشده است.

به گزارش مهر، اظهارات موگرینی مبنی بر مسئولیت‌پذیری عاملین واقعی قتل خاشقجی درحالی ایراد شد که ریاض بدون نام بردن از آمر این جنایت، ۵ مظنون را به اتهام مشارکت در قتل معرفی کرده و از تصمیم برای اعدام آنها خبر می‌دهد.

این درحالی است که علیرغم گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درخصوص دست داشتن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این جنایت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا زیر بار نرفته و به حفظ مناسبات با ریاض اصرار دارد.