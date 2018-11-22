ژنرال صهیونیست: اوضاع ارتش اسرائیل بغرنج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارشی از محافل نظامی رژیم صهیونیستی به رسانه های این رژیم درباره اوضاع ارتش و وضعیت نظامیان و تجهیزات آن در پادگانهای مختلف درز پیدا کرده است.

روزنامه صهیونیستی هآرتص به نقل از اسحاق بریک ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی فاش کرد: فرماندهان و افسران ارتش اقدام به گمراه کردن افکار عمومی درباره آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگ می کنند.

این افسر عالی رتبه رژیم صهیونیستی گفت: ارتش اسرائیل در حال حاضر از ضعف و مشکلات زیادی رنج می برد اما فرماندهان نظامی اسرائیل به دنبال مخفی کردن واقعیت هستند. فرماندهان ارتش واقعیت را درباره مشکلات و اختلالات و کمبودهایی که در ارتش اسرائیل وجود دارد، نمی گویند. بحران شدید در نیروی انسانی ارتش و انبار سلاح و تعمیر و نگهداری تانک ها و نفربرها وجود دارد.

وی فاش کرد که در جریان بازدید از انبارهای تسلیحات موارد فوق العاده ای از مشکلات جدی درباره کمبود نیروی انسانی و عدم تعمیر و نگهداری سلاح و مهمات نظامی به ویژه تانکها و نفربرها را متوجه شده است.

این ژنرال بازنشسته اسرائیلی از دادن گزارش به گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش این رژیم و بی توجهی آیزنکوت پرده برداشت.

شایان ذکر است که در گزارشی که ژنرال بریک در ماه آگوست گذشته ارائه داده بود از عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای هر جنگ آتی خبر داده بود که این رویارویی و کشمکش میان وی و آیزنکوت را به دنبال داشت.