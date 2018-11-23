قسمت جدیدی در مغز انسان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پروفسور جورج پاکسیونس منطقه جدیدی از مغز انسان را کشف کرده است.

پاکسینوس یکی از کارتوگرافرهای مشهور مغز است که اطلس های مغزی او یکی از منابع اصلی برای عصب شناسان در سراسر جهان به شمار می رود.

او هم اکنون در مرکز تحقیقات علوم عصبی استرالیا فعالیت می کند و مطالعات او از منطقه ای از مغز انسان پرده برداشته است. او منطقه تازه کشف شده را Endorestiform Nucleus نامیده است.

هر چند او از ۳۰ سال قبل احتمال می داد این بخش پنهان وجود داشته باشد اما فناوری های نوین تصویربرداری امروزی منجر به کشف این منطقه شده است.

هنوز عملکرد Endorestiform Nucleus مشخص نیست. قسمت مذکور نزدیک نقطه اتصال مغز و نخاع قرار دارد. در این منطقه اطلاعات حسی و حرکتی ترکیب می شوند تا تعادل و موقعیت بدن را بهبود بخشند.

به همین دلیل پاکسیونس نظریه ای ارائه کرده که طبق آن، منطقه جدید در بهبود حرکات کمک می کند و همچنین به جستجوی درمان برای بیماری های مربوط به موتور اعصاب و پارکینسون کمک می کند.

به نظر می رسد این بخش فقط در انسان ها وجود دارد. پاکسینوس در این باره می گوید: این منطقه بسیار حساس است زیرا در میمون های رزوس و حیوانات دیگری که مطالعه کرده ایم، وجود نداشته اند. البته پاکسینوس هنوز مغز شامپانزه ها را مطالعه نکرده است.

جزئیات این کشف پاکسینوس در آخرین کتاب او به نام Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture منتشر شده است.