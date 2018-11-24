۲۲۷ گروه جهادی خراسان جنوبی شناسنامه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح شنبه در همایش شکوه هجرت و تقدیر از فعالان اردوهای جهادی اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی بیان کرد: از شکل گیری سازمان جهاد سازندگی تاکنون ۱۴ هزار و ۸۰۰ اردوی جهادی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری ۹ هزار و ۹۸۰ نفر در اردوهای جهادی شرکت کرده اند، گفت: همچنین از ابتدای سال تا قبل از هفته بسیج ۷۶۰ اردوی جهادی برگزار شده است.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۲۷ گروه جهادی در استان شناسنامه دار شده و منطقه جغرافیایی آن ها مشخص شده است.

طرح جهاد گران کار آفرین

هنری بیان کرد: این گروه ها به مدت پنج سال در منطقه جغرافیایی مشخص شده فعالیت می کنند تا به نتیجه مطلوبی برسند.

وی از اجرای طرح جهاد گران کار آفرین خبر داد و اظهار کرد: امید است بتوانیم در این طرح، با برگزاری دوره های آموزشی، جهادگران را برای ایجاد اشتغال ساماندهی کنیم.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: به دنبال آموزش نیروهایی متخصص و تخصصی از اهداف پیش روی بسیج سازندگی است.