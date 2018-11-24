به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین یک پایگاه اورژانس جاده‌ای نیز در کبگیان ایجاد خواهد شد.

وی بیان داشت: در مناطق کبگیان، باباکلان، زیلایی و قلعه دختر نیز پایگاه‌های جدید اورژانس راه اندازی می شود.

ایلامی افزود: ۲۵ پایگاه جدید در طرح چهارم و پنجم در دستور کار قرار گرفت که تاکنون بیش از ۲۰ پایگاه، اجرایی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت بخش درمان استان در جراحی قلب اظهار داشت: نخستین عمل جراحی قلب در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با موفقیت انجام شد.

ایلامی افزود: این عمل جراحی بر روی یک بیمار ۵۶ ساله و به دلیل بیماری تنگی عروق قلب انجام شد.

وی تصریح کرد: بخش جراحی قلب بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال ۹۵ به بهره برداری رسید و عمل قلب در این بیمارستان طبق تفاهم نامه‌ با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بخش جراحی قلب و عروق بیمارستان بوعلی شیراز در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج انجام می شود.