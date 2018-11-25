خسارت احتمالی زمین لرزه در کردستان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، با وقوع زمین لرزه بزرگ در غرب کشور اکثر شهرهای استان کردستان نیز این زمین لرزه را احساس کرده و باعث خروج مردم از منازل مسکونی خوب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این زمین لرزه در تمامی شهرهای استان، افزود: تا این لحظه هیچگونه خسارتی از این زمین لرزه در شهرهای استان گزارش نشده است.

آرتیکاس اقبال با اشاره به آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای خدمت‌رسانی به مردم در موقع نیاز، افزود: هم اکنون در استانداری کردستان جلسه مدیریت بحران در حال برگزاری است و ما آمادگی لازم برای خدمتگزاری به مردم در صورت نیاز را داریم.