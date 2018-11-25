  1. استانها
  2. کردستان
۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۹

مدیرکل مدیریت بحران کردستان:

خسارت احتمالی زمین لرزه در کردستان گزارش نشده است

خسارت احتمالی زمین لرزه در کردستان گزارش نشده است

سنندج - مدیرکل مدیریت بحران استان کردستان گفت: تا این لحظه خسارت احتمالی از وقوع زمین لرزه در کردستان اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با وقوع زمین لرزه بزرگ در غرب کشور اکثر شهرهای استان کردستان نیز این زمین لرزه را احساس کرده و باعث خروج مردم از منازل مسکونی خوب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این زمین لرزه در تمامی شهرهای استان، افزود: تا این لحظه هیچگونه خسارتی از این زمین لرزه در شهرهای استان گزارش نشده است.

آرتیکاس اقبال با اشاره به آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای خدمت‌رسانی به مردم در موقع نیاز، افزود: هم اکنون در استانداری کردستان جلسه مدیریت بحران در حال برگزاری است و ما آمادگی لازم برای خدمتگزاری به مردم در صورت نیاز را داریم.

کد مطلب 4467785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها