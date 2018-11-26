به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین قسمت برنامه تلویزیونی «شوکران» با حضور نجفقلی حبیبی، بنیانگذار دانشگاه تربیت مدرس و مؤسس دانشگاه علوم قضایی ایران، امشب (دوشنبه ۵ آذر) از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

وی متولد ۱۳۲۰ در خوانسار،‌ عضو شورای بازنگری قانون اساسی با حکم امام خمینی (ره)، بنیانگذار دانشگاه تربیت مدرس و مؤسس دانشگاه علوم قضایی ایران، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی در دوره اصلاحات، رئیس پیشین دانشگاه الزهرا، رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ومؤسس پژوهشکده امام خمینی است.

تصحیح حبیبی بر «رسائل الشجره الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه» در دوره‌های بیست و دوم و بیست و پنجم کتاب سال به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده است.

وی همچنین مصحح آثاری همچون «مفاتیح الغیب»، «شرح توحید الصدوق»، «شرح التلویحات اللوحیه و العرشیه»، «حکمه‌الاشراق» و «شرح و تعلیقه صدر المتالهین بر الهیات شفا» است.

حبیبی در شوکران هفدهم ناگفته‌های اخراج اساتید حقوق و علوم سیاسی را بیان کرده و مسبب اخراج عباس میلانی، سیدجواد طباطبایی و ناصر کاتوزیان را از دانشگاه تهران معرفی می‌کند.

«شوکران» محصول مشترک حوزه هنری و شبکه چهار سیما به تهیه‌کنندگی علی قربانی است که دوشنبه‌ها حوالی ساعت ٢١ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز روزهای سه‌شنبه ١٠ صبح، جمعه ۱۴ و یکشنبه ساعت ١٩ است.

علاقه‌مندان برای تماشای قسمت‌های قبلی برنامه به آرشیو شبکه چهارم سیما یا صفحات شوکران به نشانی @ShokaranTV در فضای مجازی مراجعه کنند.