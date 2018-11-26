ملت یمن باید از لحاظ اقتصادی تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حیدری، نماینده حشد الشعبی عراق صبح امروز در دومین روز از کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در کمیسیون یمن گفت: یمن با وجود مشکلات فراوانی که دارد اما همواره در تمامی مراحل در کنار آرمان و مردم فلسطین و منطقه ای ایستاده است.

وی افزود: ملت یمن باید نمونه و الگوی تمامی ملتهای اسلامی باشد. چراکه یمن با مقاومت خود توانست در جلوی توطئه دشمن بایستد و نیاز به حمایت مالی و امنیتی دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: یمن باید از لحاظ اقتصادی کمک کرد و کشورهای اسلامی باید تجارب خود را در اختیار ملت یمن قرار دهد.

نماینده حشد الشعبی عراق خاطرنشان کرد: باید یک کمیسیون اقتصادی برای ملت یمن تشکیل شود.

وی با اشاره به جنایات صورت گرفته در یمن گفت: باید حامیان یمن بتوانند به صورت مستدل در اختیار مجامع بین المللی قرار دهد.

وی از تمامی نیروهای آزادی خواه خواست تا ملت یمن را حمایت کنند و تاکید کرد که باید بر دشمن فشار آورد.