به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی امام شناسی با هدف آشنایی با شخصیت امام راحل، ترویج سیره ایشان شناخت ارزشهای رفتاری امام (ره)، بهرهمندی از عقاید امام و به کارگیری عقاید ایشان درزندگی روزه مره برگزار میشود.
همچنین ورک شاپ خوشنویسی از اشعار ودیوان امام (ره) درحاشیه این کارگاه برگزار میشود
علاقمندان جهت شرکت در این برنامه میتوانند روز سه شنبه ۶ آذر، ساعت ۱۲ در مسجد جماران برگزار میشود مسجد جماران تهران خیابان نیاوران ، خیابان شهید باهنرروبه روی خیابان جماران مسجد جوزستان مراجعه کنند و یا جهت اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند .
همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامهها و فعالیتهای مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام (ره)میتوانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.
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