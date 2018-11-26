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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

در دیدار با سفیر روسیه؛

امیرعبداللهیان: حمله شیمیایی تروریستی به ادلب تاسف بار است

امیرعبداللهیان: حمله شیمیایی تروریستی به ادلب تاسف بار است

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل گفت: حمله شیمیایی تروریستی به شهر حلب که منجر به از دست دادن تعدادی زن و کودک بی گناه شد، مایه تاسف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان، در دیدار با لوآن جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، اظهار داشت: تلاش جمهوری اسلامی ایران و روسیه همواره بر تمرکز بر راه حل سیاسی در  سوریه و همچنین یمن بوده است و متاسفانه کشورهایی که منافعشان درجنگ تامین می شود، مانع از پایان درگیری و برقراری آتش بس در این کشورها هستند.

وی افزود: حمله شیمیایی جدید تروریستی علیه حلب نیز توسط طرفداران جنگ و ناامنی در منطقه مدیریت شده است.

در این دیدار لوآن جاگاریان، سفیر روسیه در تهران، گفت: باید تلاش کنیم تا جنگ در سوریه و یمن هر چه سریعتر به پایان برسد.

وی افزود: شرایط انسانی در یمن اصلا مناسب نیست.

سفیر روسیه اظهارداشت: اجلاس آستانه پیشرفت خوبی داشته است و گفتگوها باید تا یافتن یک راه حل سیاسی مناسب ادامه پیدا کند و راه حل نظامی اصلاً جوابگو نخواهد بود.

همچنین طرفین در این دیدار بر گسترش روابط پارلمانی میان دو کشور تاکید کردند.

گفتنی است، بزودی رؤسای مجالس جمهوری اسلامی ایران و روسیه با هم دیدار و درخصوص آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی دیدار و گفتگو خواهند کرد.

کد مطلب 4468584

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