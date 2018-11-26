کمیسیون بیداری اسلامی کنفرانس وحدت اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بیداری اسلامی، صبح امروز دوشنبه پنجم آذرماه همزمان با سومین روز از سی و دومین کنفرانس وحدت، برگزار شد. در ابتدای این نشست علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، در جمع علماء و اندیشمندان عضو شورای عالی بیداری اسلامی با اشاره به وحدت مسلمانان به عنوان مهم ترین موضوع راهبردی جهان اسلام، به طرح ها و نقشه های شوم دشمنان برای منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا با تدوین استراتژی و طرح های خاورمیانه بزرگ و جنگ های نیابتی درصدد است با طرح تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی براساس مذهب، قومیت، ملیت و ایجاد اختلاف و نزاع های مذهبی و قومی، اهداف شوم خود را پیاده سازی نماید تا تسلط غیرمشروع خود را بر جهان اسلام استوار سازند و منافع مادی و ثروت های خدادادی مسلمین را غارت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر این که دشمنان سعی دارند با سرمایه مسلمانان، بازار اقتصادی خود را رونق دهند افزود: آنان می خواهند کارخانه های اسلحه سازی را تقویت و گسترش دهند و با فروش میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی، جنگ و برادرکشی را در بین مسلمانان ترویج کنند و با استخدام و به کارگیری گروهک های جاهل و متهجّر تکفیری، خون مسلمانان مظلوم در عراق، یمن،سوریه،لبنان، افغانستان و پاکستان را برزمین بریزند.

ولایتی با اشاره به سیاست های یک جانبه گرایانه، مداخله جویانه و ظالمانه آمریکا در حمایت و پشتیبانی از رژیم متجاوز صهیونیستی افزود: این سیاست ها به منظور تأمین و تضمین امنیت توام با برخوردهای تبعیض آمیز و جابرانه همراه با حق کشی ملت های مظلوم یمن، بحرین، لیبی، عراق، سوریه و غیره است که طی آن خون هزاران انسان بی گناه بر زمین ریخته می شود اما علیرغم همه تلاش ها آمریکا در شرایط بسیار سخت قرار دارد و تمامی طرح ها، استراتژی ها و سیاست های آن از آغاز قرن ۲۱ دچار شکست فاحش گردیده و هیمنه ابرقدرتی آن فرو ریخته است.

وی پیروزی اخیر مردم مقاوم غزه طی ۴۸ ساعت در مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی و همچنین موفقیت مردم عراق و سوریه در مقابله با داعش،حفظ کیان و عزت مندی مردم ستم دیده یمن و رسوایی طینتِ ناپاک رژیم کودک کش صهیونیستی در قتل عام زنان و کودکان مسلمان، احیای مجدد تمامیت ارضی عراق و شکل گیری و تقویت حشدالشعبی، سربلندی مردم غزه در مقابله با رژیم صهیونیستی و سرشکستگی و ناتوانی ارتش تا بُنِ دندان مسلح این رژیم برای مقابله با مردم مظلوم و در محاصره فلسطین، عدم سلطه پذیری مردم ستم دیده بحرین و نمونه های بسیاری دیگر را از جمله موارد شکست این سیاست ها در برابر ایستادگی جبهه مقاومت برشمرد.

ولایتی با اشاره به موضوع فلسطین به عنوان مسئله اصلی جهان اسلام تاکید کرد: فلسطین، آزادی قدس شریف و مبارزه با رژیم نژادپرست صهیونیستی اصلی ترین و اولین مساله جهان اسلام است و طرح ها و نقشه های شوم استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل و ارتجاع عرب در جهت به حاشیه راندن آرمان فلسطین و برای جبران سرخوردگی در شکست ها و ناکامی آنان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استراتژیست های آمریکایی و صهیونیستی در طرحی برنامه ریزی شده و خباثت‌آلود تصمیم به ایجاد وگسترش جریان های انحرافی تکفیری از میان مسلمانانی متحجر و افراط گرا گرفته تا آنان را به عنوان نماد و سمبل اسلام ( اسلام آمریکایی ) در نزد افکار عمومی جهان معرفی نمایند و تلاش اصلی آمریکا و صهیونیسم از این طرح، هدف قرار دادن چهره نورانی اسلام عزیز به عنوان دین خشونت طلب و خونریز در افکار عمومی جهان ، اسلام هراسی و جلوگیری از گسترش اسلام در میان مردم آزاده دنیا و برهم زدن وحدت مسلمانان و ایجاد تفرقه و اختلاف افکنی قومی و مذهبی و همچنین راه اندازی جبهه‌ ای جدید در برابر جبهه‌ مقاومت برای افزایش ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی و توسعه نفوذ این رژیم در منطقه است

ولایتی همچنین به وظیفه مسلمانان و جهان اسلام اشاره کرد و تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه مسلمانان مبارزه با تکفیر ، برای شفاف نمودن مرز نورانی ، رحمانی و حیات بخش اسلام عزیز است، تا اسلام، مأمن آزادی خواهان، عدالت جویان و تمامی مبارزین مسلمان در مقابل ظلم و ستم و یکجانبه گرایی آمریکا و صهیونیزم بین الملل باشد و به این منظور حمایت و پشتیبانی از نهضت بیداری اسلامی در مقابله با مثلث استبداد، استکبار و صهیونیسم بین المللی باید در دستور کار قرارگیرد تا نهضت به وجود آمده، نهال سربلند مقاومت اسلامی را به مرحله رشد و کمال نهایی برساند و زمینه های هرچه بیشتر وحدت و انسجام امت اسلامی را به ارمغان آورد.

وی در پایان سخنان خود ضمن محکوم کردن ترور و شهادت مولانا سمیع الحق و آرزوی علّو درجات برای او، یاد و خاطره همه رهبران بیداری اسلامی را گرامی داشت.

محمدحسین محقق، معاون رئیس اجرایی افغانستان، سخنران بعدی این نشست بود که اظهار کرد: این کنفرانس در شرایط حساس فعلی جهان اسلام، راهکاری برای جهت دهی به افکار مسلمانان در مقابله با دشمنان است.

وی افزود: از مسئولان برگزاری سالانه این کنفرانس تشکر می‌کنم. در اینجا باید بر نکاتی تمرکز کنیم. اولین مورد تجدید صف آرایی هایی در منطقه است که می‌تواند برای مسلمانان مشکل ایجاد کند.

محقق عنوان کرد: زمانی بود که همه مسلمانان به شکل متحد حامی فلسطین بودند اما در سالهای اخیر صف آرایی ها به شکل دیگری شده است.

معاون رئیس اجرایی کشور افغانستان گفت: دشمنی برخی کشورهای اسلامی با اسرائیل اکنون به سمت برخی دیگر از کشورهای اسلامی بازگشته است و باید یقین بدانیم که این نقشه ای از سوی دشمنان برای تسلط بر جهان اسلام است.

وی ادامه داد: منظور از بیداری اسلامی این است که در مقابل این توطئه ها هشیار باشیم و به بیراهه نرویم.

نوری مالکی؛ نخست وزیر اسبق عراق، سخنران بعدی این کمیسیون بود که اظهار کرد: این کنفرانس مکانی برای وحدت اندیشه است و لازم است بابت آن تشکر کنم.

وی ادامه داد: این کنفرانس فقط در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و اگر بقیه کشورها هم چنین کنفرانسی برگزار می‌کردند گامی موثر در ایجاد وحدت و رفع مشکلات جهان اسلام بود.رژیم صهیونیستی به خواست ملت‌ها احترام نمی‌گذارد و هر کاری که مایل است در مقابله با ملت مظلوم فلسطین انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: ما باید صدای خود را بلند کرده و به کسانی‌که قصد عادی سازی روابط دارند اعتراض کرده و در مقابل آنها بایستیم. باید به کشورهای خود برگردیم و چنین بنایی بگذاریم تا حرکتی توده ای در همه کشورها راه بیفتد تا حاکمان آنها به صهیونیست‌ها امتیاز ندهند.

وی در پایان گفت: برای بررسی مسائل سرنوشت ساز ملتها نباید در مقابل حکام ظالم سکوت کنیم اما وعده الهی آزادی فلسطین است و امیدواریم فشار بر حکام کشورها برای جلوگیری از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی افزایش یابد.

همچنین شیخ نعیم قاسم، جانشین دبیر کل حزب الله لبنان در این کمیسیون ضمن تشکر از برگزارکنندگان این کنفرانس گفت: وقتی امام خمینی(ره) روز قدس را نامگذاری کردند فرمودند این روز اسلام و روز مقابله مستضعفان با مستکبران است.

وی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) بیداری اسلامی را زنده کردند. اگر بر قدس و فلسطین و وحدت اسلامی تمرکز و با استکبار مقابله کنیم در جبهه بیداری اسلامی هستیم.

شیخ نعیم قاسم گفت: شاخص و نشانه این بیداری موثر دو چیز است؛ اول اینکه همه دشمنان بر ضد اسلام هستند و در مقابل، جبهه مقاومت در همه اماکن جهاد و مبارزه پیش می رود.ما در قلب بیداری اسلامی هستیم و هرگونه که توجه داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که یک گام به پیش رفته ایم.

جانشین دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: باید در مقابل دشمنان اسلام و تکفیری ها ایستادگی کنیم و ان شاالله آنها را شکست می‌دهیم.

آیت الله کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز به بیان پیشنهادات شش گانه خود برای حمایت از ملت فلسطین پرداخت و گفت: شش نکته درباره لوازم بیداری اسلامی بیان می‌کنم. نکته اول ثبات و استقامت در مقابله با رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: عنصر دوم تکیه بر خداوند متعال به جای تکیه بر آمریکا است. عنصر سوم هم افتخار به اسلام و هویت اسلامی و اظهار آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: نکته چهارم برای فعال سازی بیداری اسلامی، پایبندی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و عنصر پنجم صبر و برنامه ریزی استعنصر ششم هم فداکاری و از خودگذشتگی و اخلاص در راه خدا در راه آزادی قدس است.

آیت الله آصف محسنی، مرجع تقلید شیعیان افغانستان نیز طی محور سخنان خود را گفت و گو با جوانان قرار داد و گفت: بحث بنده صرفا با جوانان حاضر در این جمع و همچنین جوانان کشورهای اسلامی است چراکه شما هستید که توان مقابله با حکام ظالم را دارید.

وی ادامه داد: متاسفانه حکام جهان اسلام در مقابل طاغوت و ظالمان سر تعظیم فرود آورده اند و این مایه ذلت ماست و نباید آن را کتمان کنیم.

مرجع تقلید شیعیان افغانستان یادآور شد: ما ظرفیت های اقتصادی بسیاری در جهان اسلام داریم و باید با همت شما جوانان از این ظرفیت ها و توانایی های اقتصادی برای رفع نیازها استفاده کنیم و وابسته به دشمنان جهان اسلام نباشیم.

وی افزود: تا زمانیکه برای پول اندکی در مقابل طاغوت سر تعظیم فرود می آوریم نمی‌توانیم اعلام کنیم که مستقل و سربلند هستیم.ایمان و طاغوت با یکدیگر جمع نمی‌شوند. امروز اختیار حکام ما در دست طاغوت و کشورهای خارجی است و باید با آنها مقابله شود.

آصف محسنی در پایان تاکید کرد: ان شاالله خداوند نوری در دل ما ایجاد کند که بتوانیم در مقابل حکام ظالم در جهان اسلام بایستیم و با آنها مقابله کنیم.