آمادگی کامل سامانه درمان اضطراری هلال احمر

حسین صفاریه معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، در گفتگو با خبرنگار مهر(میثاق بدیعی مقدم)، گفت: در پی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری شب گذشته در کرمانشاه، با توجه به پیش بینی شرایط نیاز احتمالی در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله، تیم های ارائه خدمات درمان اضطراری در استان کردستان در حالت آماده باش قرار گرفت که به دلیل عدم نیاز منطقه به حضور آنها اعزام نگردیدند.

وی در ادامه افزود: همچنین ۱ تیم BHC و یک تیم بیمارستان سریع الاستقرار با تجهیزات کامل از استان کرمانشاه که شامل ۲۶ نفر از نیروهای هلال احمر به صورت همزمان هستند به منطقه اعزام و سریعا مستقر شدند.

صفاریه در ادامه با بیان این مطلب که خسارات وارد شده به منطقه از نظر آسیب رسانی به زیرساخت های درمانی جزئی بوده است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه مشکل حادی نبوده و در حال حاضر نیروهای اعزام شده در مناطق روستایی در حال ارایه خدمات سرپایی به مصدومان هستند.

وی در ادامه افزود: مصدومان ناشی از این سانحه حدود ۷۰۰ نفر بوده اند که به بیمارستان های سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب ارجاع و به صورت سرپایی درمان و ترخیص گردیده اند.