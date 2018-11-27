ساماندهی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ پیام نور تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمد فیضی ازوزیر علوم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این سوال در مورد علت توسعه تحصیلات تکمیلی در موسسات آموزش غیرانتفاعی بدون داشتن حد نصاب علمی و همچنین علت افزایش دانشجو در دانشگاه پیام نور بدون وجود اعضای هیات علمی متناسب، بود.

غلامی وزیر علوم پس از طرح سوال در مقام پاسخگویی قرار گرفت و گفت: ما در یک بازه زمانی توسعه آموزش عالی را به صورت کمی در کشور تجربه کردیم بنابراین تعداد دانشگاه ها در بخش دولتی و غیردولتی افزایش یافت.

وی ادامه داد: با کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه در سال های اخیر باید نسبت به ساماندهی دانشگاه ها اقدام کرد.

وزیر علوم از بازرسی برای بررسی شاخص های کیفی دانشگاه های غیردولتی خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ موسسه غیرانتفاعی به دلیل عدم تامین شاخص ها تعطیل شدند.

غلامی گفت: اخیرا دو بخشنامه به دانشگاه ها و موسسات علمی ارسال شده است که در صورت عدم تطبیق شاخص های علمی شان با شاخص های اعلام شده در سال تحصیلی آینده نخواهند توانست دانشجو جذب کنند.

در ادامه جلسه علنی مجلس، فیضی نماینده مردم اردبیل، گفت: مردم راضی نیستند فرزندان خود را به موسسات غیرانتفاعی بفرستند که ۱۰ رشته کارشناسی ارشد دارد اما حتی یک عضو هیئت علمی هم ندارد، وزارت علوم در این خصوص کم کاری کرده است. موسسات غیرانتفاعی پول می گیرند اما در مقاطع مختلف ساده ترین شاخص ها را برای جذب هیات علمی رعایت نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بسیاری از موسسات غیرانتفاعی مدعی هستند که برای رشته های موجود پرونده هیات علمی متقاضی را به وزارت علوم ارائه داده اند اما جوابی از سوی وزارت علوم ارسال نشده است.

وی با تاکید بر لزوم استانداردسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور، گفت: دانشگاه پیام نور تعدادی افراد را به عنوان دستیار علمی جذب کرد اما بعد از گذشت ۱۰ سال با این افراد قرارداد دو ماهه و شش ماهه می بندد.

در ادامه غلامی وزیر علوم در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: تلاش داریم در واحدهای دانشگاهی هیئت علمی متناسب با دانشجویان جذب شود؛ متاسفانه در برخی واحدها هیئت علمی متناسب با دانشجویان وجود ندارد.

وی در خصوص جذب هیات علمی دانشگاه های پیام نور نیز گفت: از جمعیت ۹۰۰ نفری افرادی که با عنوان دستیار علمی در دانشگاه پیام نور جذب شده اند حدود ۳۰ نفر واجد شرایط نبودند و حذف شدند ۲۴ نفر انصراف دادند ۲۷۵ نفر حکم گرفتند، برای ۳۶۲ نفر نیز هیات امنا مجوز جذب داده و در حال طی کردن فرآیند جذب هستند امیدواریم تا پایان سال این امر سر و سامان پذیرد.

غلامی اظهار داشت: ما وارث پدیده ای به عنوان کثرت مراکز آموزش عالی و همچنین مشکلات اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بودیم و در حال ساماندهی این مشکلات هستیم.

در پایان محمد فیضی نماینده اردبیل اعلام کرد در صورتی که وزیر مصمم به حل مشکلات باشد از به رای گذاشتن سوال انصراف می دهد.