به گزارش خبرنگار مهر، یافته ها نشان می دهد که مدت زمان کمتر بودن در حالت خواب REM (حرکت سریع چشم) (حالتی از خواب که فرد در آن حالت خواب می بیند) و طولانی شدن زمان ورود به خواب REM، هم می تواند خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش دهد.

هر میزان کاهش در مدت زمان خواب REM با ۹ درصد افزایش ریسک ابتلا به هر نوع زوال عقل و ۸ درصد افزایش ریسک ابتلا به زوال عقل از نوع آلزایمر مرتبط است.

متیو پاس، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه بوستون، در این باره می گوید: «مراحل مختلف خواب ممکن است تاثیر متفاوتی بر ویژگی های کلیدی بیماری آلزایمر گذارد. یافته های ما نشان می دهد مکانیسم خواب REM می تواند به عنوان پیش بینی کننده زوال عقل در نظر گرفته شود.»

در این مطالعه، تیم محققان ۳۲۱ شرکت کننده بالای ۶۰ سال را مورد مطالعه قرار دادند.

بروز اختلال خواب در افراد مبتلا به زوال عقل شایع است. اما مشخص نیست که ایا اختلال خواب در نتیجه زوال عقل اتفاق می افتد یا خواب مختل شده با ریسک زوال عقل در اینده مرتبط است.

مطالعه قبلی نشان داده است افرادی که به طور مداوم بیش از ۹ ساعت در شب می خوابند، در مقایسه با افرادی که ۹ ساعت کمتر می خوابیدند، دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به زوال عقل در ۱۰ سال بعد قرار داشتند.

به گفته محققان باید تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا خواب REM به حفاظت از مغز در مقابل زوال عقل کمک می کند یا به تغییرات اولیه مغزی که همراه با زوال عقل هستند، حساس است، انجام شود.