فرهنگ ایمنی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور» روز چهارشنبه با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری قزوین، مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، رحمانی مدیر کل آموزش و پرورش، آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در واحد آموزشی دخترانه ابوطالب تقوی برگزار شد.

علی فرخزاد در این مانور اظهارداشت: هفتم آذر ماه روز ایمنی و مقابله با زلزله است که این مانور در ۱۵۰۰ مدرسه برای حفظ آمادگی دانش اموزان و معلمان برگزار می شود.

وی، هدف از برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس را، ایجاد آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان در مقابل بحران‌ها به‌ویژه زلزله و کاهش خسارات عنوان کرد.

حکمت اله هاشمی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قزوین نیز بیان کرد: در مدارس نحوه پناهگیری درست و غلط و خروج اضطراری به دانش آموزان آموزش داده می شود.

وی افزود: قرار نیست همه در زمان زلزله خارج شوند بلکه یک عده باید در محل بتوانند پناه بگیرند و مقاومت کنند تا نیروهای امدادی به محل برسند.

هاشمی گفت: مدرسه ایمن و جامعه تاب اور باید در کشور نهادینه شود تا خسارت ها کاهش یابد.