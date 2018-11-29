به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در چهارمین اجلاس استانی نماز که با پیام آیت الله صافی گلپایگانی در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه در بیش از ۱۲۰ آیه قرآن به نماز اشاره شده است، افزود: در اسلام نماز عالی ترین جایگاه عبودیت برای انسان و اساسی ترین نماد بندگی خداست.

وی با بیان اینکه نماز رکن اساسی دین و شرط بندگی است، افزود: اگر نماز مورد قبول واقع شود سایر عبادات نیز مورد قبول واقع خواهد شد و اگر نماز مورد پذیرش قرار نگیرد سایر عبادات نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

سرپرست استانداری قم بیان کرد: اگر بخواهیم مقابل آسیب‌های اجتماعی و وسوسه شیطان بایستیم باید اقامه نماز اول وقت را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی گفت: برای رسیدن به قرب الهی، سیره اهل بیت(س) مملو از عشق به نماز و عبادت خداوند است به گونه‌ای که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز نماز را ترک نمی‌کردند.

هاشمی با بیان اینکه در بین همه عبادات و فرایض دینی، نماز از جایگاه خاصی برخوردار است، افزود: پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند که جایگاه نماز در دین مانند جایگاه سر در بدن است.

وی بیان کرد: نماز بازدارنده از کجی و منکرات و آرام بخش و عامل پرورش فضائل اخلاقی و درمان دردهاست.

سرپرست استانداری قم گفت: خداوند می‌فرمایند که در سختی‌ها از نماز یاری بگیرید بنابراین اگر با اخلاص نماز اقامه شود انسان را به آرامش می‌رساند.

وی ادامه داد: برخی از مراجع تقلید در هنگام برخورد با موانع به اقامه نماز می‌پردازند و با اقامه دو رکعت نماز مستحبی و توسل به خدا موانعشان برطرف می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه بهترین راه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اقامه نماز است، افزود: اقامه نماز به موقع در ادارات، آنها را در مقابل تهدیدات ایمن نگه خواهد داشت.

وی در پایان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نهادها به اقامه نماز به موقع توجه ویژه‌ای دارند و رویکرد اصلی مدیران برگزاری نماز جماعت است.