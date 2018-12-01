سهم ۹۵ درصدی عوامل محیطی در بروز سرطان ها

به گزارش خبرنگار مهر، افشین مرادی، روز شنبه در نشست خبری بیستمین کنگره انجمن علمی پاتالوژی ایران که قرار است از ۱۴ تا ۱۶ آذر ۹۷ در مرکز همایش های رازی برگزار شود، اظهارداشت: یک روز قبل از برگزاری کنگره، سمینار یک روزه پاتالوژی اعصاب با حضور سه میهمان خارجی برپا می شود.

دبیر علمی کنگره با اشاره به موضوع پاتاولوژی جراحی در کنگره امسال، افزود: بیماری های زنان، سرطان پستان و بیماری های دستگاه گوارش، محورهای اصلی کنگره امسال انجمن علمی پاتالوژی ایران را تشکیل می دهد.

مرادی از طب آزمایشگاه، میکروب شناسی، خون شناسی، و نحوه مدیریت خون در بیمارستان ها، به عنوان دیگر موضوعات مورد بحث در کنگره امسال اشاره کرد و گفت: ۱۴۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که ۶۱ مقاله به صورت تخصصی و ۲۳ مقاله دانشجویی پذیرفته شد.

وی از برگزاری ۱۴ پنل با موضوعات مختلف خبر داد و افزود: کارگاه مدیریت خون، استانداردسازی آزمایشگاه و...، از جمله موضوعات این پنل ها است.

مدیر گروه پاتالوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه به برنامه ثبت سرطان در کشور اشاره کرد و گفت: برنامه ثبت سرطان که متولی اصلی آن وزارت بهداشت است، بیش از سه دهه است که با همکاری پاتالوژیست های کشور در حال انجام است و بزودی اطلاعات جمع آوری شده که توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال پردازش است، منتشر خواهد شد.

مرادی با عنوان این مطلب که در حدود ۸۳ درصد موارد سرطان ها در کشور ثبت می شود، افزود: بر اساس معیار سازمان جهانی بهداشت، ثبت سرطان ها تا سقف ۸۵ درصد، بسیار مطلوب است که ما در حال رسیدن به این معیار هستیم.

وی با تاکید بر اینکه آمار ثبت سرطان در ایران قابل اعتماد است، تصریح کرد: در حدود ۹۰ تا ۹۵ موارد ابتلا به سرطان ناشی از عوامل محیطی است و تنها ۵ درصد موارد ارثی است.