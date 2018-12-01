نقاشی با رشد ذهنی انسان پیشرفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی ظهر شنبه در مراسم آغاز جشنواره هفته فرهنگی شهر صدرا افزود: اگر به هنرهای زیبا توجه کنیم متوجه خواهیم شد که خلقت بشریت با نقاشی همراه بوده است.

وی ادامه داد: هنر نقاشی مادر تمامی هنرهاست و همراه با رشد ذهنی انسان این هنر نیز شکل گرفته و گاهی اوقات نقاشی چنان مفهومی را بیان می کند که هیچ هنری توانایی آن را ندارد.

در ادامه عضو هیات داوران جشنواره نیز گفت: حافظ و سعدی را دنیا می شناسند اما باید دید که ما برای نسل آینده چه گذاشه ایم.

علی اصغر تجویدی ادامه داد: در نمایشگاه کتاب مجسمه فردوسی ساخته اند که بسیار ضعیف و توهین به فردوسی است.

وی ادامه داد: افتخار من زندگی در شهر شیراز است اما متاسفانه کمتر به موضوع فرهنگ و هنر توجه شده است.

تجویدی تصریح کرد: شعرای بزرگی در شیراز داشته و داریم اما به این افراد کمتر توجه شده است.

عضو هیات داوران جشنواره فرهنگی صدرا تاکید کرد: شیراز به دنیا تعلق دارد بنابر این باید نگاه بین المللی به آن داشت در حالیکه توجه به فرهنگ و هنر گذشته در شیراز وجود ندارد.

وی افزود: بناهای ارزشمند شیراز باید حفظ شود در حالیکه ما در شیراز بافت قدیم شهر را خراب کردیم.