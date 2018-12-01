۲۶۰۰ ساعت مصاحبه تاریخ شفاهی با رزمندگان خراسان جنوبی انجام شد

مهدی رحیم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون دو هزار و ۶۰۰ مصاحبه تاریخ شفاهی و ۲۸۰ ساعت مصاحبه موضوع محور با رزمندگان استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۱۹۸ هزار و ۴۷۳ عکس و اسناد مکتوب از رزمندگان جمع‌آوری شده است، گفت: همچنین ۳۵ هزار عکس و سند اسکن و ۷۳ مورد نمایه‌سازی شده است.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۳ هزار و ۸۲۱ سند دفاع مقدس هم در سامانه کشوری مأوا ثبت‌شده است.

وی با اشاره به کتابخانه عمومی و مشارکتی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بیرجند بیان کرد: این کتابخانه از سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۳۲۵ عضو دارد.

رحیم آبادی اظهار کرد: همچنین هفت هزار و ۹۰۰ نسخه و بیش از سه هزار عنوان کتاب در این کتابخانه موجود است.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی از دفن ۱۳۳ شهید گمنام در ۵۲ نقطه استان خبر داد و گفت: تاکنون برای ۱۲ نقطه، حرم شهدای گمنام طراحی‌شده است.

وی با اشاره به تدریس درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس در دانشگاه‌های استان بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ قریب به ۲۷ هزار و ۲۷۷ دانشجو این واحد درسی را گذرانده‌اند.