هزینه ۱۴ میلیاردی فیلتر دوده برای ۱۰۰ اتوبوس

محمدعلی کرونی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مناقصه ۱۰۰ عدد فیلتر دوده اتوبوس اظهار داشت: هر فیلتر دوده ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که با هزینه نصب، ۱۴۰ میلیون تومان برای هر اتوبوس باید پرداخت شود. این در حالی است که با هزینه بسیار اندک، ما میتوانیم اتوبوسهایی که به دلیل کمبود قطعات، لاستیک یا باتری متوقف ماندهاند، دوباره به چرخه خدماترسانی بازگردند.
وی ادامه داد: شرکتی که خدمات موتوری به این اتوبوسها ارائه میکند، طی نامهای اعلام کرده «اگر این فیلترها نصب شود، از دادن خدمات موتوری معذور است. همچنین به دلیل کاهش کارآیی، حتماً شرکتهای خصوصی از نصب فیلتر دوده استقبال نمیکنند زیرا نگرانند به موتورها آسیب برساند».
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه ۲۲۲ دستگاه اتوبوس در خطوط تندرو متوقف هستند، افزود: با چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میتوان تمام این اتوبوسها را دوباره به خطوط بازگرداند. اولویت اصلی ما، تقویت ناوگان فعلی است و نباید هزینههایی که میتواند صرف ساماندهی و احیای اتوبوسهای موجود شود، چند برابر آن صرف موضوعی شود که در عمل اولویت ما نیست و امکان دارد برخی از دارندگان پس از نصب، آن را دوباره باز کنند.
کرونی در خصوص حذف طرح زوج و فرد نیز توضیح داد: این موضوع در سال گذشته نیز در شورا به تصویب رسید و حلقه دوم طرح ترافیک نیز باید همزمان با طرح ترافیک جدید اجرایی میشد که به دلیل مخالفت پلیس، این کار انجام نشد. اگر مسئولان ترافیکی اعلام کردند، حتماً توانستهاند موافقتهای پلیس را در شورای ترافیک کسب کنند زیرا سال گذشته پلیس اعلام کرده بود ۶ ماه پس از اجرای طرح ترافیک جدید، اگر طرح موفق بود، در خصوص اجرا در حلقه دوم تصمیمگیری میشود.
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