پیام رهبر لیبی تقدیم رئیس جمهور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی ‌نژاد رئیس جمهور عصر امروز در این دیدار گفت: آمریکا به دلیل شکست سیاست‌ های خود در منطقه هر روز عصبانی ‌تر از گذشته از راه های مختلف دست به توطئه می‌ زند و در صدد ایجاد اختلاف و بهره ‌برداری سیاسی است و لذا ضروری است کشورهای اسلامی هوشیار، دقیق و حساب شده مراقب توطئه ‌های آمریکا در منطقه باشند.

وی افزود: دلیل اصلی اختلافات و درگیری ‌ها در منطقه حضور نیروهای آمریکایی است و اگر اشغالگران آمریکایی منطقه را ترک کنند، منطقه روی آرامش و ثبات خواهد دید و مشکلات آنان از بین می‌رود.

وی مطرح کردن اختلاف میان شیعه و سنی را فتنه ‌ای از جانب آمریکا دانست و گفت: الان کمتر کسی باور می ‌کند که میان شیعه و سنی جنگ وجود دارد، زیرا در فلسطین برادران سنی و در لبنان برادران شیعه و همین طور در عراق و افغانستان برادران شیعه و سنی در کنار هم در مقابل نظام سلطه ایستادگی می‌ کنند.

رئیس جمهور ریشه اصلی ناامنی‌ های عراق را حضور اشغالگران دانست و افزود: اگر روزی در کنار هم علیه صدام به عنوان نماینده آمریکا در منطقه ایستادیم و پیروز شدیم، امروز نیز با حمایت از دولت، مجلس و ملت عراق در مقابل آمریکا بایستیم و صلح و ثبات را در منطقه برقرار کنیم.

احمدی ‌نژاد با اشاره به حساسیت و پیچیدگی اوضاع منطقه به دلیل فتنه‌ های آمریکا و ایادی آن خاطرنشان کرد: دولت آمریکا فقط به فکر منافع خود است و برای هیچ ملت و کشوری اهمیتی قائل نیست و لذا ضروری است کشورهای اسلامی و منطقه، متحد و هوشیار باشند و با مطالعه و بررسی ابعاد مختلف، توطئه‌ های آمریکا را خنثی کنند و نگذارند منطقه بیش از این متاثر از ناامنی و درگریها شود.

رئیس جمهور در این دیدار همچنین بر گسترش مناسبات دو کشور در تمامی بخش ها تاکید کرد و سفر مقامات دو کشور را در گسترش این مناسبات موثر دانست.

سعد مجبر فرستاده ویژه معمر قذاقی رهبر لیبی نیز در این دیدار پس از ابلاغ سلام ‌های معمر قذاقی به رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و دولت و ملت ایران ضمن عرض تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دولت لیبی با توجه به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مسائل مهم جهانی خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران است.

فرستاده ویژه رهبر لیبی با تاکید بر لزوم حفظ وحدت در میان کشورهای اسلامی، نقش دولت های اسلامی خاورمیانه در این راستا را بسیار مهم دانست و بر ضرورت تقویت رایزنی ‌ها و ارتباطات میان آنها تاکید کرد و افزود: لیبی آماده است در کنار جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ایجاد تفرقه و نفوذ قدرت های استکباری در منطقه تلاش کند.

مجبر همچنین با اشاره به ظرفیت های فراوان جمهوری اسلامی ایران و لیبی، برای گسترش روابط در زمینه ‌های مختلف، نقش تهران و طرابلس را بخصوص در عرصه تولید نفت، حائز اهمیت دانست و گفت: طرابلس برای توسعه روابط همه جانبه خود با تهران اهمیت ویژه ‌ای قائل است.