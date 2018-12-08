مصرف بادام موجب بهبود کلسترول می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان مصرف منظم بادام به تقویت میزان کلسترول HDL کمک کرده در حالیکه همزمان شیوه دفع آن از بدن را نیز بهبود می بخشد.

در این مطالعه، محققان میزان و عملکرد کلسترول HDL (لیپوپروتئین با چگالی بالا) را در افرادی که هر روز بادام مصرف می کردند با میزان و عملکرد HDL همان گروه از افراد که به جای بادام، کیک مافین می خوردند مقایسه کردند. محققان دریافتند در شرکت کنندگان رژیم غذایی بادام، میزان و عملکرد HDL شان بهبود یافت.

«پنی کریس اترتون»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، در این باره می گوید: «مطالعات زیادی نشان داده اند که مصرف بادام موجب کاهش کلسترول بد LDL که فاکتور پرخطر اصلی بیماری قلبی است، می شود، اما تاکنون مطالعه ای در مورد تاثیر بادام بر کلسترول HDL که کلسترول خوب محسوب شده و به کاهش ریسک بیماری قلبی کمک می کند، انجام نشده بود.»

محققان مشاهده کردند بادام می تواند میزان این کلسترول را افزایش داده و عملکرد کلسترول HDL را بهبود بخشد، که عملکرد آن از طریق جمع آوری کلسترول از بافت ها مانند شریان ها و کمک به دفع آن از بدن است.

به گفته کریس اترتون، «HDL زمانیکه وارد جریان خون می شود بسیار کوچک است. همانند یک کیسه زباله است که به تدریج بزرگ تر و گردتر می شود چراکه قبل از رسوب کلسترول در کبد، آن را از سلول ها و بافت ها جمع آوری می کند.»

در این مطالعه به ۴۸ مرد و زن دارای کلسترول LDL بالا به مدت شش هفته روزی ۴۳ گرم بادام داده شد. بعد از این مدت، در یک دوره کنترل شش هفته دیگر به این افراد مافین موز داده شد.

در پایان هر دوره محققان میزان و کیفیت کلسترول HDL شرکت کنندگان را اندازه گیری کردند.

بعد از مقایسه نتایج این دو دوره، آنها دریافتند رژیم غذایی بادام موجب بهبود میزان و عملکرد کلسترول HDLشان شده بود.