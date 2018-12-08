۴۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد/ پوشاک بیشترین قاچاق

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به بازرسی اداره تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هشت ماه امسال ۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان توسط گشت‌های بازرسی تعزیرات حکومتی انجام‌ گرفته که از این تعداد ۴۸۸ واحد متخلف شناسایی‌شده است.

وی اظهار کرد: جریمه نقدی این تعداد واحد متخلف در استان زنجان دو میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان بیشترین کالای کشف‌ شده در هشت امسال را ۵۱ پرونده در بخش پوشاک با ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، سیگار با ۳۶ پرونده با ۲۱ میلیارد ریال جریمه و فرآورده‌های نفتی با ۳۴ پرونده رتبه سوم را در کشف کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده است.

ممیزی تأکید کرد: جریمه فرآورده های نفتی هم ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بوده است.

ممیزی تصریح کرد: کشف کالای قاچاق در استان زنجان افزایش‌یافته و این اصلا خوب نیست و به اقتصاد استان ضربه می‌زند.