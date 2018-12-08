خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه از نظر توسعه محصولات کشاورزی در زمره استان‌های خاص است و علاوه بر ظرفیت‌های دامپروری از نظر تولیدات گیاهی و باغی نیز دارای پتانسیل بالایی است.

وی افزود: از نظر سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها استان ما در حال توسعه است اما در حوزه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: یک سوم نخود کشور در استان کرمانشاه تولید می شود و ما بزرگترین تولید کننده نخود در کشور هستیم و همچنین با وجود ظرفیت‌های بالا در تولید گوجه‌فرنگی، خیار، پیاز و سیب امکان فرآوری این محصولات در استان ما وجود ندارد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در استان وجود دارد و همچنین تنوع اقلیمی امکان پرورش دام وجود دارد به گونه ای که در بحث صادرات از صادرکننده های برتر کشور در حوزه خلیج فارس هستیم.

به گفته شهبازی، در زمینه توسعه باغ‌ها هم با توجه به شرایط اقلیمی امکان کشت انواع گونه‌های گیاهی و درختی نظیر خرما، مرکبات، سیب، گیلاس و سایر محصولات باغی مثل انگور وجود دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر کشاورزان ما یا جز کشاورزان برتر بودند یا در زمره کشاورزان نهایی برای انتخاب برترین‌ها قرار گرفتند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان توسعه کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد و گفت: به ویژه در بحث توسعه گلخانه ها ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.