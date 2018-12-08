به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح شنبه در حاشیه بازدید از سایت نگهداری گورخرهای پارک ملی کویر در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه با توجه به سیاست‌های دولت دوازدهم برای حمایت از محیط‌زیست اقدامات خوبی سامان‌دهی شده است، ابراز داشت: تلاش شد تا در رابطه با محیط‌بان‌ها افزایش قابل‌توجهی در بودجه را داشته باشیم که در این راستا حدود ۳۵ میلیارد تومان برای افزایش وسایل رفاهی محیط‌بان‌ها تخصیص پیدا کرد.

وی ضمن بیان اینکه بودجه محیط‌زیست در برخی از ردیف‌ها تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: ۵۰ میلیارد تومان برای هوشمند سازی زیستگاه‌ها در بودجه ۹۸ تخصیص داده شد و در برخی ردیف‌های توسعه زیرساخت‌ها نیز بالای ۵۰ درصد افزایش وجود دارد و معتقدیم سال آینده ازنظر تأمین زیرساخت‌های لجستیک محیط‌زیست و ترفیع محیط‌بان‌ها سال ویژه‌ای خواهد بود.

سگ گله تهدیدکننده محیط زیست پارک ملی توران شاهرود

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به این پرسش که چرا این سازمان تصمیم به انتقال گورخر به پارک ملی کویر گرفت، ابراز داشت: آخرین گورهای پارک ملی کویر مربوط به سی سال پیش با حدود سه رأس بود که بعدازآن دیگر گورخری مشاهده نشد، وجود موتورسواران و شکار غیرمجاز نیز به انقراض گورخر کمک کرد.

نمکی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در پارک ملی توران شاهرود با عوامل تهدیدکننده سگ گله مواجه هستیم لذا پارک ملی کویر گرمسار بدون داشتن این مشکلات دارای ظرفیت خوبی برای تکثیر گونه ارزشمند گورخر آسیایی محسوب می‌شد و در اینجا تعارض گله با حیات‌وحش وجود ندارد.

وی بابیان اینکه پارک ملی کویر گرمسار در قدیم از زیستگاه‌های مهم گورخر بود، اضافه کرد: سال ۹۲ این موضوع با دکتر ابتکار رئیس محیط‌زیست وقت نیز مطرح و درخواست شد تا گورخر را به شکلی برگردانیم و در این راستا دو هدف ایجاد زنجیره تنوع زیستی و دوم حفاظت از گونه را دنبال می‌کنیم.

پارک ملی کویر گرمسار نیازمند احیای گونه ازدست‌رفته

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه پارک ملی کویر گرمسار نیازمند احیای گونه ازدست‌رفته گورخر بود، ابراز داشت: نمی‌توان اعتماد کرد منطقه‌ای که در آن گورخر تکثیر شده همواره امن خواهد بود، شاید با بیماری‌های اپیدمی تعداد قبال توجهی گونه از بین رود لذا رزرو منطقه‌ای به‌عنوان سایت پرورش گورخر ضروری است.

نمکی در ادامه تصریح کرد: مرحله اول متأسفانه بدون هماهنگی با ستاد مرکزی سازمان اتفاق افتاد و اقدام کارشناسی دقیقی انجام نشد و در مرحله دوم مدیرکل محیط‌زیست یزد همکاری خوبی داشت و مقرر شد حدود چهار رأس از گورخرهای این استان به گرمسار منتقل شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه روش بیهوشی و کمند استرس زیادی را به حیوان وارد می‌کرد و نتیجه آن را هم در مرحله اول جابجایی گورها مشاهده کردیم لذا مدل جدیدی ارائه شد تا بدون کوچک‌ترین آسیبی گورخرها منتقل شوند در این روش حیوان بدون استرس به محیط محدود با مکانزیم تغذیه‌ای وارد مکان کوچک‌تر و محدودتر خواهد شد که در آن مرگ‌ومیر تقریباً صفر است.

انتقال ۸ رأس گورخر از کرمان، یزد یا توران به گرمسار

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه مرحله بعد بین پنج الی هشت رأس گورخر از کرمان، یزد یا توران به گرمسار منتقل خواهد شد، ابراز داشت: معتقدیم ضلع شمالی سیاه کوه به چند دلیل می‌تواند یکی از بهترین زیستگاه‌های گورخر باشد و ادعای برخی مبنی بر وجود خشک‌سالی و تعارض گورخر با حیواناتی نظیر کل و بز تنها نشان می‌دهد این منتقدان اطلاعات درستی از رفتارشناسی حیوانات ندارند.

نمکی در ادامه تصریح کرد: کل و بز در صخره‌ها هستند و هیچ‌گاه وارد زیستگاه گورخر نمی‌شود و بنابراین در صورت خشک‌سالی معمولاً درجاهایی خواهند رفت که علوفه باشند و هیچ‌وقت در دشت مشاهده نشده‌اند.

وی با ابراز اینکه گورخر رفتار برگشت به زیستگاه قبلی را دارد، افزود: شاید در سازمان محیط زیست به این جمع‌بندی برسیم که تکثیر در اسارت را انجام و نسل بعدی رهاسازی شوند که خاطره از بازگشت به زیستگاه قبل نداشته باشند.