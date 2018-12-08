به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی در حاشیه بازدید از معاونت وظیفه عمومی پلیس اصفهان اظهار داشت: هم اکنون خدمت مقدس سربازی برای دستگاه‌های دولتی ۲۴ ماه، برای نیروهای مسلح مناطق عادی ۲۱ ماه، مناطق محروم ۱۹ ماه و مناطق امنیتی درگیر ۱۸ ماه است.

سردار کمالی با اشاره به این موضوع که متوسط خدمت سربازی با توجه به قانون کسر خدمت در کشور ۱۶ ماه است، بیان داشت: با توجه به کاهش موالید، گسترش دانشگاه‌ها و افزایش کسر خدمت ها، تعداد سربازان جوابگوی نیازهای نیروهای مسلح نیست، ولی با این وجود ستاد کل برنامه‌ای برای افزایش مدت خدمت سربازی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح در نظر دارد حقوق سربازان را افزایش دهد هر چند ارزش این خدمت مقدس فراتر از دنیای مادی است و با مادیات قابل ارزیابی نیست.

این مقام مسئول درخصوص تعیین تکلیف مشمولان غایب و فروش سربازی یا جریمه مشمولان غایب، ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح اصرار بر حذف طرح خرید غیبت سربازی دارد و در سال ۹۸ این طرح اجرا نخواهد شد.

کمالی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای بهبود و بهینه سازی خدمت سربازی بیان داشت: ۳ برنامه شامل استفاده بهینه از تخصص و توانمندی سربازان، تربیت، آموزش و توانمندی سربازان و حفظ و ارتقاء شأن و منزلت سربازان در دستور کار نیروهای مسلح است.

این مقام مسئول در خصوص استفاده از تخصص و توانمندی سربازان گفت: در این خصوص نیازهای نیروهای مسلح براساس شغل احصا می‌شود، توانمندی سربازان مشخص و مراکز آموزشی طی ۲ ماه صلاحیت‌های شغلی فرد را بررسی می‌کنند که اگر صلاحیت لازمه را نداشته باشد در مشاغل عمومی از وی استفاده می‌شود.

سردار کمالی ادامه داد: در خصوص تربیت، آموزش و توانمندی سربازان، قبل از سربازی مشوق‌هایی برای خانواده‌ها و سربازان در نظر گرفته می‌شود که یک سری فعالیت‌ها را آموزش ببینند تا اگر تخصصی دارند در مسیر تخصص به کارگیری، رشد و در بازار کار وارد شوند و در این خصوص با ۲۰ وزارتخانه و سازمان مانند وزارت کار و فنی و حرفه‌ای تعامل‌های لازم انجام شده است.

این مقام نظامی تصریح کرد: از دیگر موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظ و ارتقاء شان و منزلت سربازان است که طرح‌های گوناگونی مانند طرح سرباز مشاوره که همه سربازان باید یک مشاور باشند و مشکلات را انتقال دهند، طرح معین سرباز که هر ۱۰ سرباز با یک پایور در ارتباط هستند، اجرایی می‌شود.

سردار کمالی با اشاره به اینکه نظام دفاعی کشور، نظامی مردمی است و بخشی از نیروی انسانی و توان رزم را مردم تامین می‌کنند به جوانان توصیه کرد: سربازان به موقع به خدمت مقدس سربازی اعزام شوند و به شایعات توجه نکنند، فریب افراد و باندهای جعل را نخورند و به کانال‌های خبری نامعتبر توجه نکرده و اخبار را از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی پیگیر باشند.