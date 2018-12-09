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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۸

تیراندازی نظامیان صهیونیست به سمت نیروهای حزب الله در مرز لبنان

تیراندازی نظامیان صهیونیست به سمت نیروهای حزب الله در مرز لبنان

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان این رژیم به سمت ۳ نفر از نیروهای حزب الله لبنان در شمال اراضی اشغالی تیراندازی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نظامیان این رژیم به سمت ۳ نفر از نیروهای حزب الله لبنان در شمال اراضی اشغالی تیراندازی کردند.

وی مدعی شد که نیروهای حزب الله قصد نزدیک شدن به منطقه‌ای را داشتند که ارتش در حال جستجو برای یافتن تونل‌های وابسته به آنها بود.

این اقدام تجاوزکارانه و جنگ طلبانه ارتش رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که نظامیان صهیونیست عملیات خود را به بهانه تخریب تونل هایی که ادعا می کنند وابسته به حزب الله است آغاز کرده اند.

کد مطلب 4479773

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