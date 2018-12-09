اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۱۰ معتاد در رزن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد باقر سلگی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای افزایش احساس امنیت در بین شهروندان و برخورد با برهم زنندگان آرامش جامعه، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در شهرستان رزن اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۴ معتاد متجاهر و ۶ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و از آنان مقادیری انواع مواد مخدر به همراه آلات و ادوات توزین و مصرف کشف شد.

سرهنگ سلگی با بیان اینکه در این عملیات ۵ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد، افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن همچنین از دستگیری ۲ سارق منزل و یک سارق تلفن همراه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت منزل مسکونی در یکی از روستاهای شهرستان، بررسی موضوع در دستور ماموران پاسگاه شاهنجرین شهرستان رزن قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات و شگردهای پلیسی ۲ سارق در این زمینه شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی عنوان کرد: در ماموریت دیگری و در پی وقوع یک فقره سرقت گوشی تلفن همراه در یکی از معابر عمومی شهرستان رزن با انجام تحقیقات و شگردهای پلیسی، سارق شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند، به کشف ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان اشاره کرد.

سرهنگ محمد باقر سلگی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر انبار سوخت قاچاق در یکی از بخش های شهرستان رزن، بررسی و صحت و سقم موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران با رصد اطلاعاتی دقیق محل این انبار را شناسایی و در بازرسی از یک تانکر موجود در این انبار، ۶ هزار لیترگازوئیل قاچاق و فاقد مجوز را کشف و متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با بیان اینکه ارزش گازوئیل قاچاق کشف شده بر اساس نظریه کارشناسان ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده، از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.