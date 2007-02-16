" اطلس جانوران " در دسترس نوجوانان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کتابی با عنوان " نخستین اطلس جانوران " به وسیله حسین الوندی مترجم و پژوهشگر کتاب های کودک و نوجوان منتشرشد.

نخستین اطلس جانوران، دایره المعارفی اختصاصی و موضوعی است که جانوران مختلف را معرفی و توصیف می کند. مدخل های کتاب به شکل الفبایی و همراه با تصویر تنظیم شده است. این کتاب را نشر قدیانی منتشر کرده است.



مترجم کتاب، با اشاره به کم توجهی مولفان و مترجمان به مفاهیم علمی برای کودکان و نوجوانان، به مهر گفت : مترجمی که یک حوزه را برای فعالیت خود انتخاب می کند باید برهمان حیطه متمرکز باشد تا بتواند به موفقیت دست یابد. اما متاسفانه امروز برخی مترجمان به دلیل نداشتن تخصص شاخه های مختلفی را برای ترجمه انتخاب می کنند که منجر به بی نظمی در امر ترجمه آنها می شود.

مجموعه شش جلدی جدید الوندی که قرار است در سال جدید توزیع شود " زندگی پنهان " نام دارد. این کتاب نیز به سفارش نشر قدیانی تالیف شده است که به زندگی موجودات میکروسکوپی که در اطراف ما زندگی می کنند اما دیده نمی شوند پرداخته است.

حسین الوندی سال گذشته نیز تالیف مجموعه ای به نام " کتاب های دانش " را به پایان برد. این کتاب ها به عنوان پایه های آموزشی برای معلمان ابتدایی توسط نشر مدرسه منتشر شد.