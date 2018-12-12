ساماندهی اعطای مدرک به شهدای طلبه/ ۳۲۶ مدرک صادر شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعطای مدرک به شهدای روحانی یکی از مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه است که در حال ساماندهی و اجراست.

وی گفت: تاکنون ۷۸۲ پرونده تحویل اداره مدارج علمی شده که از این تعداد ۳۲۶ مدرک صادر شده و ۴۵۶ پرونده در دست اقدام است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته برای شهدای روحانی با مراجعه ورثه آن بزرگواران، مدرک صادر می‌شد و ورثه شهدا از مزایای اعطای مدرک استفاده می‌کردند اما تعداد افراد مراجعه کننده کمتر از ۳۰ مورد بود.

مدیر مدارج علمی معاونت آموزش حوزه‌های علمیه در مورد سابقه تصویب این طرح اظهار داشت: در یکی از جلسات مسئولان، آمار طلاب شهید بیان شد و مسئولان گفتند که این تعداد طلبه شهید برای حوزه علمیه افتخار بزرگی محسوب می‌شود، بنابراین تاکید شد که مدارج و سوابق آنها مشخص شود.

حجت‌الاسلام حامدی با بیان اینکه این طرح برای شهدایی که ورثه آنها مراجعه نکردند نیز اجرا می‌شود، افزود: قانون شورای عالی حوزه‌های علمیه این است که هر سطحی که برای طلاب شهید تعیین شد، یک سطح بالاتر آن مدرک بدهیم.

وی ساماندهی اعطای مدرک به شهدای طلبه را کاری سخت دانست و اظهار داشت: اطلاعات بسیاری از طلاب شهید کامل نیست و مشخص نیست که در چه پایه‌ای تحصیل می‌کردند، بنابراین از طریق مدارس علمیه و دوستان این بزرگواران در حال بررسی مشخصات دقیق تحصیلی طلاب شهید هستیم.

وی تاکید کرد: حوزه‌های علمیه حدود ۵ هزار شهید به انقلاب اسلامی و نظام اسلامی تقدیم کرده و پس از اتمام این طرح، آمار دقیقی از تعداد طلاب شهید به تفکیک مدارک تحصیلی و استان محل تولد ارائه خواهیم کرد.