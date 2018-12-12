سعید ثابت از شاگردان زنده یاد فرامرز پایور و سرپرست گروه موسیقی «پایور» درباره تازه ترین کنسرت این گروه موسیقایی به خبرنگار مهر گفت: ۲۲ و ۲۳ آذر ماه تازه ترین کنسرت گروه «پایور» به خوانندگی علیرضا فریدون پور ابتدا در گرمسار و سپس در شهر سمنان برگزار می شود.

این نوازنده سنتور افزود: در این کنسرت که در ۲ بخش برگزار می شود، در بخش اول بنده و استاد اسماعیلی دونوازی سنتور و تمبک در آواز اصفهان و در بخش دوم نیز گروه نوازی در دستگاه شور خواهیم داشت. در ادامه آثاری از استاد فرامرز پایور که همواره در اجراهای زنده گروه ما وجود دارد بخش های مهم این کنسرت ها خواهد بود.

وی در معرفی گروه اجرایی کنسرت بیان کرد: محمد اسماعیلی نوازنده تمبک، علیرضا فریدون پور خواننده، امیرحسین رضا نوازنده تار، زمان خیری نوازنده نی، فرهاد احمدی نوازنده بم تار، آزاده شمس نوازنده قیچک، هومان رومی نوازنده کمانچه، آزاده شمس نوازنده قیچک، بنفشه بختیاری نوازنده سنتور بم، شیدا گلکار نوازنده بم تار و من به عنوان نوازنده سنتور گروه اجرایی را کنسرت تشکیل می دهیم.

ثابت در پایان بیان کرد: ما این کنسرت را با توجه به آثار استاد فرامرز پایور اجرا می کنیم زیرا دوست داریم با این شیوه کاری نسل جوان را با آثار ارزشمند این هنرمند بزرگ موسیقی اصیل ایرانی آشنا کنیم. در کنار آن بر این باوریم که نوآوری و شناخت ذائقه نسل جوان یکی از نکاتی است که باید به آن توجه کرد.

«پایور» نام گروه موسیقی ایرانی با سرپرستی زنده یاد فرامرز پایور است که توسط این هنرمند بنیانگذاری شد. این گروه با خوانندگانی چون عبدالوهاب شهیدی و محمدرضا شجریان همکاری کرده است. گروه «پایور» اکنون به سرپرستی سعید ثابت از شاگردان برجسته استاد پایور فعالیت های خود را با خوانندگان جوان ادامه می دهد.