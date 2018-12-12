«سلام، من صفر هستم» چاپ شد/داستان عجیب و غریب آقای هیچ

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سلام، من صفر هستم» نوشته لوکا نوولی به تازگی با ترجمه حسین ابوالقاسمی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حق انتشار این اثر را بر اساس قوانین بینالمللی حق نشر از ناشر ایتالیاییاش Francesco Brioschi Editore خریداری کرده است.
این کتاب یکی از چهار عنوان مجموعهای علمی است که از سوی انتشارات بریوسکی ایتالیا منتشر شده و سه جلد دیگر آن نیز با عناوین «سلام، من زمین هستم»، «سلام، من روبات هستم»، «سلام، من زمان هستم» چاپ شدهاند. تصویرگری این مجموعه توسط نویسندهاش انجام شده است.
«سلام، من صفر هستم» داستان واقعی و عجیب آقای هیچ است و اینکه چهطور به عددی سحرآمیز تبدیل شد و میلیونها میلیون ارزش دارد؛ داستانی که از هندوستان شروع میشود، تا شرق و غرب عالم گسترش مییابد و در رایانهها و تلفنهای همراه امروزی ادامه دارد. صفر، در کنار برادرش «یک» میتواند نمایانگر همه اعداد و کلمات عالم باشد. اگر دقیق نگاه کنیم این داستانی است با چاشنی امید برای کسانی که احساس میکنند مثل «صفر» هستند، حال آنکه؛ اعداد بسیاری در درون و بیرون خود دارند.
در این کتاب که ۱۴ فصل دارد، مخاطبان گروه سنی «ج» با موضوعاتی مانند هیچ، تاریخچه علامتگذاری، تولد عدد صفر، شیوه برخورد اقوام مختلف با این عدد، بهکارگیری عدد صفر در هندسه و... آشنا میشوند.
این کتاب با ۸۰ صفحه، شمارگان ۷ هزار نسخه و قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.
