التهاب روده ریسک سرطان پروستات را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری التهاب روده، التهاب تمام یا بخشی از دستگاه گوارش است و یک مشکل مزمن شایع است که شامل بیماری کرون و کولیت اولسراتیو می شود.

یافته ها نشان می دهد مردان مبتلا به بیماری التهاب روده بالاتر از حد میانگین دارای PSA (آنتی ژن مخصوص پروستات) هستند؛ این ماده از طریق غده های پروستات تولید می شود.

میزان بالا PSA ممکن است نشان دهنده سرطان پروستات باشد؛ مشکل غیرسرطانی آن، بزرگی پروستات خواهد بود.

«شیلاجیت کوندو»، عضو تیم تحقیق از دانشگاه نورث وسترن آمریکا، در این باره می گوید: «این بیماران باید بیش از مردان بدون بیماری التهاب روده تحت غربالگری و معاینه قرار گیرند.»

وی در ادامه می افزاید: «اگر یک مرد مبتلا به بیماری التهاب روده دارای میزان بالا PSA باشد، ممکن است نشانه سرطان پروستات باشد.»

در این مطالعه، وضعیت ۱۰۳۳ مرد مبتلا به بیماری التهاب روده و گروه کنترل متشکل از ۹۳۰۶ مرد فاقد این بیماری بررسی شد.

مطالعه قبلی توسط محققان موسسه کارولینسکا سوئد نشان داده است که نرخ مرگ و میر در کودکان مبتلا به بیماری التهاب روده قبل از سن ۱۸ سالگی، سه تا پنج برابر بیشتر از کودکان فاقد این بیماری است.