درجه شهرداری برازجان بعد از ۲۵ سال ارتقا یافت

حمید بردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته درجه شهرداری برازجان پس از ۲۵سال به درجه ۹ ارتقاء پیدا کرد.

وی افزود: این شهرداری از سال ۷۲ تاکنون دارای درجه هشت بوده که با تهیه و ارایه مدارک و مستندات لازم به وزارت کشور و اخذ تاییدیه‌های مورد نظر درجه آن به درجه ۹ ارتقاء یافت.

مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: وزیر کشور سه شنبه ارتقای درجه شهرداری برازجان را به استناد تبصره ۳ ماده یک آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب هیت وزیران و بر اساس شیوه نامه درجه بندی شهرداری‌ها ابلاغ کرد.

بردستانی تصریح کرد: این ارتقای درجه در افزایش ضریب جذب اعتبارات، اخذ تجهیزات و ماشین آلات و عمران و آبادانی شهر و امکان خدمت رسانی بیشتر به شهروندان تاثیرگذار است.

بردستانی ابراز داشت: شهرداری بندر بوشهر مرکز استان دارای درجه ۱۰، شهرداری برازجان درجه ۹ و سایر شهرداری‌های استان دارای درجه یک تا ۷ هستند.

وی اضافه کرد: شهرداری برازجان در سال ۱۳۲۹ تاسیس شده و برازجان از شهرهای مهم و بزرگ استان به شمار می‌رود.

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم در شهرهای مختلف استان وظیفه مسئولان است و در این راستا از همه توان و ظرفیت موجود برای رضایت‌مندی مردم بهره می‌بریم.