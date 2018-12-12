کیمیا کاشت کردستان میزبان تیم مقاومت البرز خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ دسته یک هندبال باشگاه های کشور روز جمعه با انجام دیدار های این هفته پیگیری خواهد شد.

کیمیا کاشت کردستان به عنوان نماینده استان در این رقابت ها در هفته دوم روز جمعه ۲۳ آذر ماه ساعت ۱۶ در سالن سرپوشیده ۱.۱۷ بهاران به مصاف تیم مقاومت استان البرز خواهد رفت.

در هفته اول این رقابت ها نماینده کردستان توانست در خانه خرم آباد تیم هیات هندبال این شهر را شکست دهد و اکنون در صدر جدول گروه ب قرار داد.

در دور اول این رقابت ها تیم های هیات هندبال خرم آباد، آلومینیوم اراک و مقاومت البرز با کیمیا کاشت کردستان هم گروه هستند.

محمد عرفان سعیدی، لقمان علیمحمدی، شاهو ایل بیگی، سامان ملایی، هیات رضوی محمد رحمتی، پوریا پرویزی، ماجد کریمی، کیومرث کرمی، دانیال ساعد موچشی، سید آرام سلامی، سهند مرادی، پوریا کریم نژاد، نیما صادقی، متین خضری، آریان علی پناه به عنوان بازیکن و جمال قادریان زاده، جمال الدین مردوخی و خبات نوروزی به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی و سرپرست ترکیب تیم کیمیا کاشت کردستان تشکیل می دهند.

