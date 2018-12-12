بزرگترین آزادراه ایران و عراق اجرایی می شود

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی سفر وزیر راه و شهرسازی به استان و پیگیری استاندار ایلام و نمایندگان مردم، مقدمات اتصال استان ایلام به شبکه آزاد راهی کشور، از طریق آزاد راه امیرالمومنین(ع)که ارتباط دهنده مرکز کشور به استان ایلام و از آنجا به نجف اشرف است، فراهم شد.

وی افزود: این طرح به لحاظ استراتژیکی و ژئوپولوتیکی بسیار با اهمیت بوده و در ادامه آزاد راه خرم آباد-پل زال و از طریق دهلران به مرز چیلات و از آنجا به نجف اشرف منتهی خواهد شد.

وی اظهار داشت: اهمیت مرز بین المللی مهران، مرز چیلات دهلران و تردد سالانه بیش از چهار و نیم میلیون زائر عتبات عالیات سبب شد تا با نظر مساعد وزیر راه و شهرسازی مطالعات اولیه اتصال استان به مرکز کشور از طریق آزاد راه امیرالمومنین (ع) و آزاد راه خرم آباد- پل زال- دهلران- مرز چیلات-نجف اشرف و آزادراه کربلای معلی (کرمانشاه-حمیل-ایلام-مهران_کربلا) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام انجام شود و با پیگیری مسئولان ارشد استان و اداره کل راه و شهرسازی عملیاتی شدن آن در دستور کار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام تصریح کرد: طول آزاد راه امیرالمومنین(ع) از پل زال تا مرز چیلات ۱۴۵ کیلومتر است که در نهایت با اتصال به نجف اشرف در کشور عراق به عنوان کوتاه ترین مسیر به نجف اشرف علاوه بر ارتباط میان کشور ایران و عراق، ارتباط استان ایلام و کل کشور با کشورهای همسایه برقرار خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین با احداث آزاد راه کرمانشاه-حمیل-ایلام-مهران و در نهایت اتصال به کربلای معلی، این مسیر نیز به عنوان کوتاه ترین مسیر زوار ابا عبدالله الحسین(ع) به کربلا خواهد بود.

وی افزود: از حمیل تا مرز مهران ۱۷۰ کیلومتر است و با توجه به نظر مساعد مسئولان ارشد نظام، وزیر راه و شهرسازی و دستور معاون وزیر راه و شهرسازی اقدامات بعدی برای عملیاتی شدن این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان افزود: با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری مسئولان ارشد استان و نظر مساعدی که مجموعه وزارت راه وشهرسازی در این زمینه دارند، در آینده ای نزدیک شرایط اتصال استان ایلام به بزرگترین شبکه آزادراهی منطقه فراهم خواهد شد.