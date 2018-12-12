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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

حضور بازیکن جدید پرسپولیس در تمرین سرخپوشان

حضور بازیکن جدید پرسپولیس در تمرین سرخپوشان

بازیکن جدید پرسپولیس در تمرین امروز این تیم حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیری پس از فسخ قرارداد خود با باشگاه پیکان تهران در تمرین امروز پرسپولیس حاضر شد.

این بازیکن که ابتدای فصل قراردادی را با باشگاه پرسپولیس امضا کرده بود از امروز در تمرین سرخپوشان پایتخت حاضر شد تا زیرنظر برانکو ایوانکوویچ تمرین کند.

شیری به دلیل محرومیت پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات نتوانست از ابتدای فصل برای این تیم بازی کند و به حضورش در پیکان ادامه داد اما با توجه به اتمام محرومیت این باشگاه از سوی کمیته انضباطی فیفا، می تواند در نیم فصل دوم برای سرخپوشان بازی کند.

کد مطلب 4483095

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