دانشمند ایرانی برنده آکادمی جهانی علوم شد

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از وب سایت آکادمی جهانی علوم، حسین بهاروند محقق حوزه سلول های بنیادی در پژوهشگاه رویان برنده جایزه آکادمی جهانی علوم (تواس) در سال ۲۰۱۹ و در رشته زیست شناسی شده است.

TWAS برندگان جوایز در ۲۰۱۹ میلادی را در بیست و هشتمین کنفرانس عمومی آکادمی و چهاردهمین اجلاس کلی در تریست ایتالیا اعلام کرد.

بهاروند به دلیل نقش موثر در تولید و نگهداری سلول های بنیادی و ارائه مفاهیم جامعی از پرتوانی و تمایز این سلول های به سلو ل های عصبی،قلبی و کبدی برنده این جایزه شده است.

حسین بهاروند استاد، موسس و رییس پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه در سال ۱۳۸۲ شمسی برای نخستین بار سلول های بنیادی جنینی انسانی و موشی را در ایران تولید کرد و در سال ۱۳۸۷ همراه همکارانش موفق به تولید سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسانی و موشی شد. بهاروند تاکنون برنده ۳۰ جایزه ملی و بین المللی شده است.

جوایز تواس هر ساله در ۹ رشته کشاوری، زیست شناسی، شیمی، زمین شناسی، ستاره شناسی و علوم فضایی، علوم مهندسی، ریاضیات، علوم پزشکی، فیزیک و علوم اجتماعی اعطا می کند. در سال جاری ۱۳ نفر برنده این جایزه شدند که چهار نفر آنها از چین، دو تن از تایوان، ۳ نفر از آرژانتین، یک نفر از هند، یک نفر از ایران، یک نفر از مالزی، یک نفر از نیجریه و یک نفر از آفریقای جنوبی بودند.

هر جایزه تواس شامل مبلغ ۱۵ هزار دلار است. برندگان سال آتی میلادی طی یک گردهمایی عمومی در تواس جوایز خود را دریافت خواهند کرد.