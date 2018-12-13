ظرفیت های اشتغالزایی بیجار باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسکندری شامگاه چهارشنبه در نخستین جشنواره ترشی هفت بیجار که در تیمچه حاج شهباز برگزار شد، به لزوم استفاده از توان و قابلیت های اشتغالزایی بیجار اشاره کرد و اظهارداشت: شهرستان بیجار پتانسیل های بسیار خوبی دارد که می توان با بهره‌ گیری از دانش روز و استفاده از استعداد جوانان در راستای گسترش تولیدات اقتصادی در این شهرستان تلاش کرد.

وی افزود: همچنین ۳۰ پروژه شامل ایجاد هسته آی‌تی با حضور ۱۲ نفر از جوانان فرهیخته و نخبه و از کارشناسان آی‌تی این شهرستان شکل گرفته است که می تواند در رشد و توسعه اقتصادی این منطقه نقش موثری داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر لزوم استفاده از توان جوانان در راستای اشتغالزایی اشاره کرد و بیان داشت: ظرفیت‌های بومی همچون ترشی، حلوای سوهانی و دیگر محصولات از پتانسیل های خوب این شهرستان است که می توان از آن بهره برد.

اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فرش بیجار قابلیت حضور در جشنواره‌ های بین‌المللی را دارد، گفت: اسب کرد این دیار نیز قابلیت حضور در دانشگاه‌ های ملی را دارد و باید از این ظرفیت‌ ها برای اشتغالزایی استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان سرمایه اصلی ما هستند و باید حمایت لازم از آنها صورت بگیرد، بیان داشت: ۲۶۷ متقاضی سرمایه‌گذاری در بخش های اشتغال خرد و کلان در شهرستان بیجار وجود دارد که اگر بتوان آنان را جذب کرد، گام موثری در راستای ایجاد اشتغال در این منطقه برداشته شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان سخنان خود گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند در راستای برندسازی و معرفی محصولات و تولدات دیار گروس موثر باشند.