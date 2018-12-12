تولید نانو مالچ طبیعی و غیر نفتی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یاوری عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که برای تشریح برنامه های هفته پژوهش در جنوب استان خوزستان در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: در راستای هدایت علم به سمت رفع نیازها، ارتباط مناسبی میان صنعت و دانشگاه در دانشگاه علوم و فنون دریایی برقرار شده است که تهیه محصولات فناوری از جمله نانو مالچ طبیعی برای تثبیت خاک از جمله نتایج این ارتباط است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی با بیان اینکه «فواد بوعذار» از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در رشته شیمی دریا، مجری این طرح است، به تشریح محصول نانو مالچ طبیعی پرداخت و توضیح داد: این محصول برای نخستین بار در کشور از ضایعات مزارع خوزستان تهیه شد که کاملا سبز و طبیعی ست و عوارض مالچ نفتی را ندارد و می تواند برای مقابله با معضل ریزگردها موثر باشد.

وی افزود: این محصول مهم به تائید مراجع ملی رسیده و وزارت راه و شهرسازی کارایی آن را برای طرح های ملی تایید کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر همچنین از ثبت محصول کاربردی دیگری از سری محصولات نانو تکنولوژی در خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: گواهی کاربرد صنعتی محصول نانوسلولوز نیز را برای تصفیه پساب مراکز آبزی پروری توسط یکی از دانشجویان کسب شده است که می تواند نقشی موثر در کاهش مصرف و اتلاف آب داشته باشد.

یاوری در ادامه از افتتاح مرکز کارگاهی مرتبط با حوزه دریا در خرمشهر طی هفته پژوهش خبر داد و گفت: در هفته پژوهش، مرکز کارگاهی مرتبط با حوزه دریا با همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فنی و حرفه ای استان خوزستان با هدف آموزش مهارت های مرتبط با صنعت های دریایی و تربیت نیروی انسانی برای صنایع منطقه راه اندازی می شود.

وی افزود: برگزاری کارگاه در این مرکز طی هفته پژوهش رایگان است اما در طول سال برای تامین هزینه های لازم برای برگزاری کارگاه ها به کمک های مالی نیاز است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی در ادامه از تجلیل از پژوهشگران برتر به عنوان دیگر برنامه هفته پژوهش یاد کرد و گفت: در آئین افتتاحیه هفته پژوهش از ۹ عضو هیئت علمی، ۱۰ مدرس آموزش و پروش، چهار دانش آموز و سه پژوهشگر برتر از میان دستگاه های اجرایی شهرهای خرمشهر و آبادان تجلیل خواهد شد.

یاوری، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای علمی را از دیگر برنامه های هفته پژوهش در سطح دانشگاه های جنوب استان خوزستان اعلام کرد و افزود: هر دانشگاه به فراخور رشته های تحصیلی، برنامه ها و کارگاه های مختلفی برگزار می کند که علاوه بر شرکت دانشجویان، شرکت برای کارشناسان ادارت نیز آزاد است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به اجرای برنامه درهای باز دانشگاه در یک روز از هفته پژوهش، به عنوان یکی دیگر از برنامه های دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در این هفته یاد کرد و گفت: روز دوشنبه هفته آینده، درهای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برای حضور عموم مردم در دانشگاه و آشنایی با بخش های مختلف این دانشگاه، همچنین بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی باز خواهد بود.

وی در ادامه بر این نکته که گرامی داشت هفته پژوهش یک حرکت نمادین است، تاکید کرد و گفت: برنامه های پژوهشی به صورت یک برنامه مستمر و طولانی مدت دنبال می شود. اجرای برنامه هایی از جمله برپایی نمایشگاه ها برای نمایش دستاوردهای پژوهشی در هفته پژوهش تنها برای ترویج فرهنگ پژوهش انجام می شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی در سول این نشست به تشریح جایگاه علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز پرداخت و گفت: در سال گذشته ۲۱۸ مقاله علمی از دانشگاه علوم وفون دریایی خرمشهر ثبت شده، تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه ۷۵ نفر است که از میانگین کشوری بالاتر بوده است.